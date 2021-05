La Corte Constitucional colombiana revive las curules para las víctimas del conflicto

En la imagen, el senador colombiano Roy Barreras, quien interpuso la tutela (recurso de amparo) ante el Alto Tribunal que pedía volver a asignar asientos en el Congreso para las víctimas. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Bogotá, 21 may (EFE).- La Corte Constitucional de Colombia revivió este viernes las 16 curules de paz para las víctimas del conflicto en la Cámara de Representantes que fueron creadas en el acuerdo firmado entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC en 2016 y que habían sido hundidas en 2017.

"Agradezco y celebro que la Corte Constitucional haya acogido la tutela que interpuse en favor de las 9 millones de víctimas y la paz en Colombia", consideró hoy el senador de izquierdas Roy Barreras respecto a la tutela (recurso de amparo) que interpuso ante el Alto Tribunal que pedía volver a asignar asientos en el Congreso para las víctimas.

La creación de los 16 escaños, denominados Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, fue aprobada en 2017 en las dos cámaras pero como al texto se le hicieron modificaciones fue necesaria una "conciliación" de las dos versiones.

Esa nueva versión se realizó el 30 de noviembre de ese año en el Senado, pero su aprobación se empantanó por una polémica matemática en el recuento, ya que tuvo 50 votos favorables de 102 miembros, pero el entonces secretario general de esa cámara, Gregorio Eljach, consideró que no podía ser aprobada porque le hizo falta una papeleta.

Sin embargo, después de varios dictámenes judiciales, el proyecto de ley finalmente fue archivado por el entonces presidente del Senado, Efraín Cepeda, hasta que los defensores decidieron llevar una tutela al Constitucional.

"Se corrige la injusticia que para muchos significaba que en el Congreso hubiera curules para los victimarios, pero no para las víctimas", aseguró Barreras, haciendo alusión indirecta a que en el acuerdo de paz se reservaron 10 asientos en las dos cámaras para miembros desmovilizados de la guerrilla de las FARC.

La "Corte Constitucional hizo justicia con las víctimas del conflicto, especialmente con las víctimas de los 170 municipios PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial), las zonas más afectadas por la confrontación armada en Colombia", consideró por su parte el exministro del Interior Juan Fernando Cristo.

"Se ratificó que el Congreso sí tuvo los votos suficientes para aprobar la iniciativa. De ahora en adelante, a partir del 2022 y hasta 2030, esos municipios, donde habitan más de seis millones de personas víctimas, tendrán vocería en el Congreso para defender sus intereses y exigir el cumplimiento del Acuerdo de Paz", agregó Cristo.

Las 16 circunscripciones fueron propuestas para brindar una mayor representación política a los territorios más afectados por el conflicto armado, teniendo en cuenta el grado de afectación por la violencia, la presencia de cultivos de uso ilícito y otras economías ilegítimas, los niveles de pobreza y la debilidad o falta de presencia institucional.