Koepka y Oezuidenhout adelantan al veterano Mickelson en Campeonato de la PGA

El estadounidense Brooks Koepka y el sudafricano Louis Oosthuizen adelantaron en el liderato de la segunda ronda del Campeonato de la PGA a Phil Mickelson que, a sus 50 años, ocupó la primera plaza durante buena parte de la jornada a sus 50 años.

Koepka, que ha ganado dos Campeonatos de la PGA y un total de cuatro Grand Slams, se situaba con seis bajo par a la altura del hoyo 14 en Kiawah Island (Carolina del Sur), gracias a tres birdies y dos eagles.

Oosthuizen, ganador del Abierto Británico de 2010, también se encontraba con -6 en el hoyo 14 con cinco birdies.

Tras ellos se situaba Mickelson (-5), que fue la estrella de la jornada en el Campeonato de la PGA, segundo Grand Slam de 2021, y el japonés Hideki Matsuyama (-4), ganador del pasado Masters de Augusta.

Soñando con un triunfo que nadie ha logrado a su edad, Mickelson firmó una tarjeta de 69 golpes, tres bajo par, con seis birdies y tres bogeys que le dan un acumulado de 139 golpes en las dos primeras jornadas, cinco bajo par.

"Si me lo hubieran dicho el domingo por la noche lo hubiera disfrutado mucho, pero ahora hay mucho trabajo por hacer", afirmó. "No se si aguantará hoy (el liderato) pero es llegar al fin de semana con una oportunidad y me estoy divirtiendo mucho".

En caso de victoria el domingo, Phil Mickelson se convertiría en el primer jugador en ganar un 'Major' con al menos 50 años. Hasta ahora el vencedor más veterano es el estadounidense Julius Boros, que alzó el Campeonato de la PGA en 1968 con 48 años y 4 meses.

El último golfista de al menos 50 años en estar entre los cinco primeros clasificados de un Grand Slam tras 36 hoyos es el también estadounidense Fred Couples en el Masters de Augusta de 2013.

"Es realmente divertido hacer un putt en el último hoyo", dijo Mickelson sobre la ovación de los aficionados en el hoyo 18. "Tener una ronda como esta y el apoyo aquí ha sido realmente especial".

- Rahm y Johnson en problemas -

El viento y las desafiantes condiciones en el Ocean Course siguieron haciendo estragos en los principales candidatos al título, incluido el número uno mundial, Dustin Johnson.

El estadounidense Dustin Johnson volvió a encallar con 74 golpes y se situaba en el lugar 82, perfilándose para fallar el corte por segundo 'Major' consecutivo tras el Masters de Augusta.

Johnson podría ser el primer número uno mundial en ser eliminado en dos Grand Slams seguidos desde Greg Norman en 1997.

El español Jon Rahm también se resintió de la dureza del Ocean Course, emplazado frente a la costa atlántica y rodeado de zonas arenosas.

El número tres mundial, que firmó una ronda de par el jueves (72 golpes), se desplomó con un recorrido de 75 golpes el viernes con tres bogeys, un doble bogey y dos birdies que le hacían caer hasta el 42º puesto.

El chileno Joaquín Niemann se situaba en el lugar 15 tras una ronda de par en 72 golpes con cuatro birdies, dos bogeys y un doble bogey.

"Es un campo muy duro. Obviamente quieres ir bajo en los primeros nueve hoyos y luego tratar de manejarlo un poco en la parte posterior porque es una bestia", reconoció Niemann. "Aún así hice buenos golpes en los últimos nueve y estoy bastante contento con el par".

El surcoreano Yang Yong-eun, primer golfista asiático en ganar un Grand Slam masculino, fue descalificado por firmar una tarjeta de puntuación incorrecta.

js-gbv/cl