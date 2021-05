KIM LOAIZA 🖤 y las últimas 5 fotos que han arrasado en Instagram

KIM LOAIZA 🖤 (@kimberly.loaiza) publicó en las últimas horas una serie de publicaciones en las redesde las que nadie deja de hablar. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 7.225.506 de interacciones entre sus aficionados.

Los posts más populares:





Amor verdadero 🥰





Nada me hace más feliz que estar con mi familia 💕 TAG DE LOS PAPÁS EN MI CANAL 🤭





Te amo lindura ❤️





El brillo que generas molesta a los que viven en oscuridad ✨





Todos los cuerpos son perfectos y claro que una mamá puede seguir bailando y usando BIKINI las veces que quiera. Hace tiempo que no me afectan los comentarios sobre mi cuerpo, a pesar de que tengo 2 hijos, estrías y 2 cesáreas, me siento increíblemente feliz con la persona que soy, vive y deja vivir ✨✨✨

Kimberly Guadalupe Loaiza Martínez nació el 12 de diciembre de 1997, en Mexicali, Baja California; en donde vivió durante sus primeros ocho años de vida. Posteriormente, Kimberly vivió en Mazatlán durante 10 años y luego se aventuró a vivir sola en Tijuana, donde vive acutalmente.

En 2016 creó su canal de YouTube, donde reune millones de suscriptores y un año después inició otro canal junto a su pareja, Juan de Dios Pantoja, llamado Jukilop. En agosto del 2020 se convirtió en la YouTuber de habla hispana con el mayor seguimiento en la plataforma.