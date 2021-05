Gareca: "A la gente hay que ayudarla más que encerrarla"

El entrenador de selección peruana de fútbol, el argentino Ricardo Gareca. EFE/ Santiago Carbone/Archivo

Lima, 21 may (EFE).- El seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, se manifestó este viernes en contra de más cuarentenas y confinamientos en Perú y exigió reactivar el resto de deportes más allá del fútbol profesional.

"Estoy en contra de lo que significa un aislamiento y un encierro. Creo que hay que estar encima de la gente, ayudarla y protegerla, más que encerrarla", declaró Gareca en la conferencia de prensa donde presentó su lista de convocados para los próximos partidos ante Colombia y Ecuador.

El técnico argentino lamentó que "el único deporte reactivado es el fútbol profesional" sin que aún se sepa cuándo volverá el fútbol infantil y juvenil, lo que cree que puede causar "un daño psicológico o emocional mayor, porque el deporte también es salud".

"Todos terminamos acatando lo que las autoridades decidan, pero creo que el fútbol no se tiene que parar y se tienen que reactivar todos los deportes", reiteró.

EN CONTRA DE CANCELAR COPA AMÉRICA

Sobre la posibilidad de que se cancele la Copa América tras el anuncio de que Colombia ya no compartirá la sede con Argentina, Gareca consideró que "el fútbol da todas las garantías" frente a la pandemia de la covid-19.

El seleccionador defendió que ni el fútbol ni la Copa América puede parar porque "es muy eficiente y da garantías de un seguimiento y control ante los contagios".

Gareca también se refirió a la polémica vacunación de la selección peruana, que fue suspendida después de que se supiese que iban a ser inoculados con las dosis destinadas actualmente por el Gobierno a la población de la tercera edad.

Esto a causa de que en Perú no está aprobada todavía por el ente regulador nacional la vacuna china Sinovac que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dispone para vacunar a los equipos participantes de sus distintos torneos.

Para ello, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) pidió vacunas al Gobierno peruano bajo el aparente pretexto de que la Conmebol obligaba a que los jugadores estuviesen vacunados, cuando en realidad únicamente lo recomienda.

SIN APURO POR VACUNARSE

El entrenador negó que la vacunación se haya suspendido por orden suya, y lo achacó a las autoridades sanitarias y se mostró dispuesto a acatar lo que definan el Ministerio de Salud y la Federación.

Gareca recordó que la vacunación "es totalmente voluntaria y quedará a criterio de cada uno, pues son decisiones individuales más que nada y cada uno está en su derecho por optar por lo que cree más conveniente".

"Mi postura es que hay prioridades, sobre todo con la gente más vulnerable y de una determinada edad que es importante. Yo entro dentro de una zona de edad donde tengo que considerarla, pero mi postura es que hay gente muy necesitada, con patologías y problemas", comentó Gareca, de 63 años.

"En la medida que ellos lo consigan, tarde o temprano todos nos vamos a vacunar. A mí me gustaría que ahora esté dirigido a la gente más vulnerable y necesitada", insistió.

Gareca recordó que los miembros de la selección son en su mayoría jóvenes y saludables, "con un alto porcentaje" de que no les pase nada en caso de contagiarse.

También detalló que él suele tener "un extremo cuidado" para evitar contagiarse, "pero hay que, por muy organizada y cuidadosa que sea, tiene la necesidad imperiosa de exponerse y estar con mucha gente porque así es su trabajo".

"No lo hacen adrede. Nadie quiere contagiarse de este virus, nadie quiere matarse. Tenemos que solidarizarnos con la gente más necesitada y establecer prioridades. En la medida que esté solucionado ese problema, entraremos nosotros", sentenció.