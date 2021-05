Expertos dicen que agricultura digital es clave para el desarrollo en América

El director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el argentino Manuel Otero. EFE/J.P. Gandul/Archivo

San José, 21 may (EFE).- Un grupo de expertos coincidió este viernes en que la agricultura digital es un factor clave para el desarrollo del sector y el fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios en América Latina y el Caribe.

“La agricultura digital fortalece los sistemas agroalimentarios y es importante que alcance a los agricultores más pequeños y que están rezagados, ya que casi un 70 % de los habitantes rurales no tiene una conectividad adecuada y menos del 20 % tiene alguna aptitud básica para el manejo de tecnologías digitales”, afirmó el director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Manuel Otero.

Otero abrió las discusiones en el foro “La digitalización de la agricultura como determinante para la transformación de los sistemas alimentarios: Una perspectiva desde las Américas”, que fue organizado por el IICA con miras a la Cumbre de Sistemas Alimentarios convocada por la ONU para septiembre próximo.

En la actividad participaron cerca de 100 personas de diversos países, quienes coincidieron en que la revolución agrícola digital es clave para fortalecer los sistemas agroalimentarios, y su extensión a los pequeños agricultores y cooperativas.

Otero enfatizó en el potencial de la agricultura digital para reducir las brechas en materia de productividad y para incluir a jóvenes y mujeres rurales en una región que enfrenta carencias en materia de conectividad rural y la necesidad de abordar el desarrollo de habilidades digitales.

En este sentido, el especialista del IICA en Agricultura Digital, Federico Bert, explicó la importancia de la introducción de la digitalización en la producción agropecuaria para reducir desigualdades.

“La agricultura digital, en un sentido más general, puede facilitar la cooperación y el intercambio entre los agricultores, entre distintos actores de cadenas de valor, aportando a la promoción de medios de vida equitativos y a todas las plataformas para coordinar la cooperación”, afirmó.

Bert señaló que urge trabajar para superar las limitaciones en el acceso a las tecnologías en las áreas rurales de la región, para lo cual las políticas públicas tienen un papel central, al tiempo que se avanza en la capacitación para que los agricultores adquieran habilidades y destrezas.

Los participantes en el foro coincidieron en que para avanzar es necesario crear herramientas digitales sencillas y accesibles, que no necesiten de capacitación muy compleja para ser utilizadas por los productores, así como desarrollar acciones en comercio electrónico.

El foro identificó áreas en las que urge avanzar como la alfabetización digital, la inclusión de mujeres, jóvenes y comunidades de pueblos ancestrales, además del trabajo con las organizaciones de productores para ayudar al desarrollo de los dispositivos tecnológicos para el progreso de la agricultura digital.