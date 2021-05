Expansión de finanzas sostenibles aumenta contrataciones en ASG

(Bloomberg) -- Los bancos aceleran las contrataciones para ganar participación de mercado en deuda sostenible, una de las áreas de las finanzas de más rápido crecimiento.

Firmas financieras como Citigroup Inc., HSBC Holdings Plc y Barclays Plc contrataron a profesionales para la emisión de bonos, investigación o cargos de sostenibilidad global este año para formar equipos. Además de cazar talentos, buscan la experiencia de científicos, políticos y grupos de expertos.

“Estamos contratando activamente, generalmente recibimos más de 100 hojas de vida por cargo”, dijo Arthur Krebbers, jefe de sostenibilidad y corporaciones de NatWest Markets Plc, cuya expansión ubicó a la empresa entre los 10 mayores suscriptores de deuda sostenible este año.

La búsqueda de talentos muestra la expansión de la deuda vinculada a factores ambientales, sociales o de gobernanza corporativa (ASG), como una clase emergente de activos generadores de caja para los bancos. Ya devengaron un estimado de US$1.800 millones en comisiones en lo que va del año de tales clientes, y eso probablemente aumentará en un mercado que se podría quintuplicar, a US$11 billones en 2025, según Bloomberg Intelligence.

Esto también forma parte de un esfuerzo más amplio de los bancos para acompañar el impulso de autoridades globales hacia un futuro con menos carbono. Ahora ganan aún más en comisiones por recaudar dinero de clientes de combustibles fósiles, pero están bajo presión de activistas y accionistas para salir de tales negocios.

El resultado es una fuerte demanda de profesionales con experiencia en ASG, con una remuneración total que alcanza fácilmente los siete dígitos para directores globales sénior, según Chris Gower, director ejecutivo de la empresa de reclutamiento Lawbrook Partners.

Es un cambio para un área anteriormente considerada de nicho y a menudo concentrada en banqueros junior, muchos de los cuales eran mujeres. Ahora, a medida que los inversionistas rastrean la participación femenina en juntas directivas, es una oportunidad para escalar.

