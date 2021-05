España prorroga al 8 de junio las restricciones de vuelos con Brasil y Sudáfrica

Vista del transito de viajeros por la T4 del Aeropuerto Adolfo Suarez Barajas en Madrid. EFE/Rodrigo Jiménez/Archivo

Madrid, 21 may (EFE).- El Gobierno ha prorrogado hasta el 8 de junio las restricciones de los vuelos entre Brasil y Sudáfrica y los aeropuertos españoles, con el fin de limitar la propagación y el contagio de las nuevas variantes del coronavirus, según publica este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Se considera justificado mantener las restricciones de vuelos con esos países porque la situación epidemiológica y el impacto de las variantes de especial preocupación vinculadas a esos países continua siendo muy elevado, según la orden del Ministerio de Presidencia.

El acuerdo establece que los vuelos procedentes de Brasil y Sudáfrica, con o sin escalas intermedias, únicamente se podrán llevar a cabo cuando se trate de aeronaves que transporten exclusivamente nacionales españoles o andorranos, o a residentes en ambos sitios.

También a pasajeros en tránsito internacional a un país que no sea del espacio Schengen con escala inferior a 24 horas sin abandonar la zona de tránsito del aeropuerto español.

La orden establece, no obstante, algunas excepciones y habilita al Ministerio de Sanidad para poder levantar la restricción en cualquier momento por razones justificadas.