España abrirá sus puertas a "todas las personas vacunadas" del mundo

España, segundo destino turístico mundial antes de la pandemia, dejará entrar a partir del 7 de junio en su territorio a cualquier persona vacunada contra el covid, venga del país que venga, anunció este viernes el presidente del gobierno, Pedro Sánchez."Desde el 7 de junio todas las personas vacunadas y sus familias son también bienvenidas a nuestro país, España, con independencia de su lugar de origen", dijo el mandatario.Desde el lunes 24 de mayo, España permitirá también a los británicos, primer contingente turístico en tiempos normales, venir "sin restricciones y sin requisitos sanitarios", añadió Sánchez en el salón turístico internacional Fitur.Hasta ahora los británicos sólo podían venir a España en casos de máxima necesidad. No queda claro, sin embargo, si deberán o no presentar un PCR negativo al llegar, como es actualmente el caso.Aparte del Reino Unido, este levantamiento de restricciones de llegadas a España concernirá también a Japón desde el próximo lunes, según el Boletín Oficial del Estado.Ambos países se suman a una lista de ocho territorios de fuera de la UE, entre ellos China, Australia, Israel y Nueva Zelanda, cuyos residentes ya podían venir a España para realizar viajes no esenciales.España, que en 2019 fue el segundo destino turístico mundial, espera atraer en 2021 a unos 45 millones de turistas extranjeros, la mitad que antes de la pandemia.Antes de ésta, los británicos representaban el primer contingente de visitantes extranjeros, con 18 millones de llegadas en 2019.Su regreso a las playas españolas es importante para el país, que antes de la pandemia tenía en el turismo el 14% de su PIB.Las entradas de residentes de países de la Unión Europea no estuvieron nunca limitadas, aunque estos visitantes deben presentar un PCR negativo a partir de 6 años de edad.