En una antigua mina de sal en Polonia desarrollan terapias para pacientes pos-covid

Girando con mucho entusiasmo al ritmo de "Girls Just Want To Have Fun", de Cindy Lauper, un grupo de polacos combate los síntomas que persisten tras sufrir covid-19.

Esto no es un ejercicio de 'fitness' corriente.

La escena se desarrolla a 130 metros bajo tierra junto a un lago de salmuera color verde oscuro, en una mina de sal en el sur de Polonia que data del siglo XIII.

"Cuando llegué aquí, me encantó el lugar", confió a la AFP Jadwiga Nowak, en tanto otros participantes en la actividad levantaban pelotas de fitness (pilates), pedaleaban en bicicletas fijas o hacían 'jogging' en el mismo sitio.

"Percibí esta atmósfera, esta calma, este silencio y este aire por completo diferente al de la superficie. ¡Aquí hay magia!", afirmó a la AFP esta mujer de 60 años, hospitalizada y conectada a un respirador durante 16 días, en octubre de 2020.

Una de las minas de sal más antiguas del mundo, Wieliczka, es Patrimonio de la Humanidad para la Unesco. Durante siglos, los mineros la han convertido en una obra de arte única, horadando un laberinto de túneles que conducen a cámaras y capillas iluminadas por candelabros de sal.

Este sitio es una atracción turística, pero también un balneario donde se trata a pacientes con problemas pulmonares desde hace casi 200 años.

Ahora, también acoge a pacientes pos-covid enviados por la sanidad pública para estadías de tres semanas, al igual que a clientes privados.

- Psicoterapia y realidad virtual -

Los pacientes bajan por el antiguo pozo de la mina en un ascensor para 10 o 15 personas y marchan a través de túneles de sal, por las vías que alguna transitaron los trenes mineros.

Una vez en el interior de la cámara del lago Wessel, de unos 15 metros de altura y cubierta por terrazas de madera, practican ejercicios de respiración y estiramiento bajo la supervisión de un médico.

"En general, los pacientes que han sufrido covid presentan síntomas mucho más graves que los asmáticos normales. Pero, los pos-covid pueden recuperar su salud normal. La media es de una mejoría entre el 60 y 80% en sus pruebas físicas", afirmó Agata Kita, fisioterapeuta.

Los científicos consideran que entre el 10 y el 15% de los ex pacientes contraen un "covid prolongado", con síntomas de fatiga, menor concentración, dolores corporales y problemas respiratorios.

Polonia está a la cabeza en cuanto a programas de rehabilitación e investigación del mencionado "covid prolongado", lanzando su primera instalación para pacientes pos-covid en septiembre pasado.

En el hospital Glucholazy --frontera con República Checa--, uno de los primeros recintos de este tipo, los pacientes reciben desde psicoterapia a juegos de realidad virtual.

Los médicos han encontrado más de 50 síntomas físicos y psicológicos persistentes pos-covid.

"Aparte de síntomas pulmonares, sufren dolores musculares y articulares, problemas de equilibrio y de coordinación, pérdida de memoria y concentración y síntomas relacionados con el estrés y la depresión", indicó a la AFP Jan Szczegielniak, del Glucholazy.

- Aire puro -

En Wieliczka, la gran cámara se hace eco de los ruidosos ejercicios de respiración.

Con sus pequeñas alcobas perforadas en la roca, el lugar se asemeja a un teatro surrealista.

En una esquina, algunos pacientes soplan pompas de jabón o pequeños molinos de juguete para probar su respiración.

Se vive mucha jovialidad, con muchas risas durante los ejercicios de los pacientes, en su mayoría mayore de 60 años.

La terapia con sal, o haloterapia, es muy popular en Europa Central y del Este, aunque los científicos se encuentran divididos en cuanto a sus beneficios --algunos creen que sólo tiene un efecto placebo.

Para Magdalena Ramatowska, médica en Wieliczka, la estadía en la mina tiene efectos beneficiosos.

"Sobre todo aquí el aire es puro. Sin ningún alérgeno. Este ambiente es excelente para las vías respiratorias. Hay humedad elevada, muy poca corriente y mucho aire salino, que combate inflamaciones y bacterias", indicó./me

dt/mas/bo/age