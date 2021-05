El Libertad de Garnero, a un empate para coronarse con el título de Paraguay

El entrenador de Libertad Daniel Garnero. EFE/Norberto Duarte POOL/Archivo

Asunción, 21 may (EFE).- Libertad apunta este sábado a coronarse como campeón del Apertura paraguayo a falta de dos jornadas para el final del torneo, al que llega con una renta de puntos suficientes para bastarle un empate ante Sol de América, uno de los dos colistas.

El Gumarelo que dirige el argentino Daniel Garnero acumula 35 enteros en la víspera de la décimo séptima jornada, seis más que Nacional, el único que matemáticamente le puede torcer los planes y que el domingo juega con River Plate, el otro farolillo rojo.

Cerro Porteño, a siete puntos del líder, y Olimpia, a ocho, están ya fuera de una pugna que podría dar el primer campeonato a Garnero en el banquillo de Libertad.

Para el Repollero, que no se hace con el título desde 2017, sería su copa número 21, y para Garnero la quinta tras los cuatro torneos consecutivos alcanzados con Olimpia, su anterior equipo.

Además de un incentivo a su contienda en la Copa Sudamericana, donde Libertad lidera el Grupo F y se clasificaría a octavos la próxima semana de ganar al chileno Palestino.

Todo ello sin menospreciar a Sol de América, un rival herido y que batalla para salir del pozo este Apertura y recuperar posiciones en el próximo Clausura para no reunir el cómputo al descenso.

Por su parte Nacional enfrenta a un River Plate que está haciendo una meritoria campaña en la fase de grupos de la Sudamericana, y que esta semana ganó al uruguayo Peñarol (2-1).

Una derrota de Libertad debería ir acompañada de un triunfo por parte de Nacional para prorrogar la lucha por el título hasta la última fecha.

Los dos grandes derrotados del Apertura, Olimpia y Cerro Porteño, encaran la jornada contra Luqueño y 12 de Octubre, respectivamente.

Ambos están concentrados en el frente de la Libertadores, con complicaciones para subir a octavos y cuestionados por los malos resultados en esa competición y en la local.

Olimpia se las verá con Luqueño tras perder este jueves en casa ante el Internacional de Porto Alegre (0-1), y Cerro Porteño con 12 de Octubre luego de caer derrotado, también en su cancha ante el brasileño Atlético Mineiro.

Al Ciclón se le suma el descontento de los jugadores con la directiva, que antes de ese choque con los brasileños se negaron a formar parte de la concentración en protesta por los meses que se les adeuda.

Abre la jornada este viernes Guaireña y el Guaraní que entrena Gustavo Costas, que ya ha anunciado que no seguirá la próxima temporada.

Partidos de la decimosexta jornada:

21.05: Guaireña-Guaraní

22.05: Libertad-Sol de América

23.05: Olimpia-Luqueño

23.05: Nacional-River Plate

23.06: Cerro Porteño-12 de Octubre.