El Huesca no quiere calculadoras

El defensa frnacés del VAlencia Mouctar Diakhaby (d) y el delantero del Huesca David Ferreiro luchan por el balón durante el partido de la tercera jornada de Liga. EFE/ Juan Carlos Cardenas/Archivo

Huesca/Valencia, 21 may (EFE).- El Huesca no quiere tener que recurrir a la calculadora en el último partido de Liga que este sábado le enfrenta al Valencia, ni a mirar lo que ocurra en otros campos, y apuesta por lograr una victoria que le aseguraría su continuidad en la máxima categoría.

Al conjunto azulgrana, que depende de sí mismo con la victoria, también le podría valer un empate o incluso una derrota, pero en ese caso estaría a la espera de lo que hicieran los otros dos implicados en la lucha por la permanencia, el Elche y el Valladolid, algo nada aconsejable, por lo que en el seno del equipo solo se piensa en sumar los tres puntos sin contemplar otra posibilidad.

Los oscenses disputarán este definitivo y trascendental partido en su estadio, El Alcoraz, que es donde mejores resultados han cosechado esta temporada, ante un rival que no se jugará nada.

El técnico local, José Rojo "Pacheta", tendrá la importante baja por sanción del lateral izquierdo Javi Galán, puesto que podría ser cubierto por el central Gastón Silva o por el centrocampista Sergio Gómez, y tampoco podrá contar con el delantero Dani Escriche, igualmente sancionado.

Persiste la duda del central Denis Vavro, que tuvo que abandonar el Benito Villamarín lesionado, aunque ha entrado en la convocatoria, mientras que Siovas, que también tuvo que ser sustituido, parece que estará en el once titular.

El resto del equipo inicial será el que habitualmente utiliza el técnico burgalés.

El Valencia a su vez afronta el choque sin nada en juego como ha pasado desde que Voro González debutó en el banquillo con el triunfo ante el Valladolid y logró la salvación virtual, pero en buena dinámica competitiva, como demuestra su sólida victoria de la semana pasada ante el Eibar, que supuso el descenso del equipo vasco.

Una de las obsesiones del técnico es que el equipo "no se caiga" para preservar la buena imagen del club, pero también porque cree que dada la mala temporada que han firmado no se lo pueden permitir de cara a sus propios aficionados.

Esta determinación ha llevado al entrenador valenciano a minimizar las rotaciones tanto en la competida visita al Sevilla como en el encuentro ante el equipo armero y tampoco se espera que lleguen mañana, más allá de proteger a algún jugador con molestias.

Además, el técnico ya aprovechó el choque del pasado domingo para dar minutos y que se pudieran despedir de Mestalla Eliaquim Mangala y Kevin Gameiro, los dos jugadores que acaban contrato y que se da por hecho que no continuarán, junto a los tres que llegaron cedidos en el mercado de invierno.

Lo que parece claro es que el equipo valenciano mantendrá el cinco-tres-dos que Voro heredó del último encuentro de Javi Gracia al frente de la plantilla y que ha aumentado la solidez del equipo.

Se da la paradoja de que en el caso de ganar, además de ‘descender’ a su rival como pasó la semana pasada, el Valencia podría conseguir enlazar por primera vez esta campaña dos victorias ligueras seguidas, algo que ha sido incapaz de hacer hasta ahora y que ha lastrado sus aspiraciones.

Además, para el Valencia ganar en Huesca supondría poner fin a una racha de nueve encuentros seguidos sin hacerlo lejos de Mestalla. Desde que a principios de enero, hace ya más de cuatro meses, ganó por 0-1 en Valladolid acumula dos empates y siete derrotas como visitante en la Liga.

Alineaciones probables:

Huesca: Álvaro Fernández; Maffeo, Pulido, Siovas, Gastón Silva, Sergio Gómez; Seoane, Mikel Rico, Ferreiro; Sandro y Rafa Mir.

Valencia: Cillessen; Correia, Paulista, Guillamón, Diakhaby, Gayà; Wass, Carlos Soler, Kang In; Guedes y Maxi.

Arbitro: Cuadra Fernández (Comité Balear).

Estadio: El Alcoraz.

Hora: 18.00

......................

Puestos: Huesca (17º, 33 puntos); Valencia (13º, 42 puntos);

La clave: El Huesca intentará mantener la solidez atrás y adelantarse en el marcador a un rival que no se juega nada.

El dato: La victoria asegura la permanencia sin depender de terceros resultados.

La frase:

Pacheta: "No estaremos pendientes de lo que ocurra en otros campos".

Voro: "La temporada es muy larga, si el Huesca baja, no será por nosotros"

El entorno: Jugadores, técnicos, club y aficionados oscenses confían plenamente en la salvación al enfrentarse a un rival que no se juega nada.