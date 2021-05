El cine y el deporte revolucionan la formación académica online

Jaime Nava, excapitán de la Selección Española de Rugby y actor, desempeña el papel protagonista en una de las producciones de Neddux tras finalizar su curso de formación en recursos humanos. EFE/ Juanjo Martín/Archivo

Madrid, 21 may (EFE).- El cine y el deporte se dan la mano para rediseñar el campo de la formación académica. Neddux, una plataforma de formación en línea, especializada en la gestión deportiva, impulsa un método innovador de aprendizaje basado en el entretenimiento a través de contenidos audiovisuales.

Perico Delgado, Silvia Soler o Berta Betanzos, son algunos de deportistas que apostaron por este modelo activo de enseñanza, diseñado para guiar al deportista profesional en su transición al mundo laboral. Lo explica Eduardo Gómez, fundador y CEO de Neddux.

"Cuando decidimos introducirnos en el mundo de la formación online, nos dimos cuenta de que todo lo que había hasta el momento era aburrido y de poca calidad. Entonces se nos ocurrió la idea de hacer cine", comenta a Efe Eduardo Gómez.

Y apunta: "El género del cine académico es algo totalmente innovador, no hay nada parecido en España ni el mundo. Mezclar entretenimiento y formación es muy complejo. Siempre les decimos a nuestros alumnos que se van a comer un plato de espinacas camuflado de hamburguesa".

Eduardo comenta que juegan con "el efecto serie". "Para mantener al alumno enganchado contamos una historia y dejamos finales abiertos. A lo mejor en el primer capítulo se le ha hablado del balance y cuando termina está deseando pasar al siguiente, que son la cuenta de resultados", indica.

Tal y como confirma el empresario, el proyecto no está únicamente diseñado para deportistas, también incluye alumnos de diversos sectores, aunque asegura que tratan de conservar siempre la esencia del deporte mediante la introducción de temáticas y personajes vinculados a distintas disciplinas deportivas.

El consejo asesor de CSBM (Sport Business Management), de donde proviene Neddux, cuenta con ilustres figuras del mundo del deporte, como Luis Figo, Javier Lozano o Ana Rosell Granados, entre otros. Gómez afirma que desde su empresa la filosofía que mantienen es que el "deportista es talento".

"Creemos que los deportistas son talento y cuentan con unas habilidades que suponen un activo para cualquier empresa, lo que necesitan es formación y experiencia. Nuestra función es ayudarle en su transición al mundo laboral", señala.

Jaime Nava, excapitán de la Selección Española de Rugby y actor, desempeña el papel protagonista en una de las producciones de Neddux tras finalizar su curso de formación en recursos humanos.

"Esta apuesta por enseñar de una manera totalmente experiencial, basado en casos prácticos, me parece una auténtica revolución de la educación", sostiene.

Nava habló con Efe sobre el final de la vida profesional de un deportista y las dificultades que entraña este proceso.

"A los deportistas profesionales, que hemos estado muchos años entregados a una práctica deportiva, cuando se nos acaba es un impacto muy grande y hay que estar preparado para ese momento, porque no es fácil, lleva consigo una pérdida de identidad y fases de incertidumbre", confiesa.

Y subraya que hay mucho trabajo por hacer en este campo. "Creo que hay mucho abandono en este sentido, los deportistas necesitamos asesoramiento y formación una vez que terminamos nuestra carrera profesional".

El ex jugador de Alcobendas y El Salvador, reconoce que el deportista ostenta virtudes valorables para empresas de cualquier ámbito.

"El deportista profesional tiene un alto grado de disciplina, competencias de trabajo en equipo, capacidad de liderazgo, sacrificio. Es cierto que como cualquier otra persona tenemos que formarnos y adaptarnos a este entorno, pero necesitamos que las empresas confíen en nosotros", concluye. EFE

ams/og