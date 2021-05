El brasileño Kanaan, el más rápido del tercer día de ensayos para las 500 Millas de Indianápolis

En la imagen un registro del piloto brasileño Tony Kanaan. EFE/Tannen Maury/Archivo

Indianápolis (EE.UU.), 20 may (EFE).- El veterano piloto brasileño Tony Kanaan encontró la combinación correcta de ingredientes para la velocidad en el Indianapolis Motor Speedway, liderando este jueves el tercer día de entrenamientos para la 105 edición de las 500 Millas de Indianápolis.

Kanaan, ganador de la Indy 500 en 2013 y campeón de la SERIE INDYCAR 2004, que apunta a hacer su vigésima largada en "El mayor espectáculo en las carreras", lideró el grupo de 35 autos con una mejor vuelta de 225.341 mph (362,651 kilómetros) con el No. 48 The American Legion Honda, del equipo Chip Ganassi Racing.

Las temperaturas de la pista y del aire continuaron subiendo después de un comienzo fresco para el entrenamiento inicial del martes y temperaturas moderadas en el del miércoles.

Conor Daly continuó una semana fuerte en el óvalo de 2,5 millas (4,023 kilómetros) al terminar segundo con un registro de 225.245 mph (362,496 kilómetros) en el Chevrolet No. 47 de la Fuerza Aérea de EE. UU.

Mientras que el joven estadounidense Santino Ferrucci, de 22 años, fue tercero con 224.922 mph (361, 976 kilómetros) en el No. 45 Hy-Vee Honda en una jornada abreviada.

Ferrucci fue trasladado al Hospital Metodista de Salud IU en Indianápolis para una evaluación adicional de su pie izquierdo después de estar involucrado en el primer incidente importante de los entrenamientos esta semana.

El auto Hy-Vee Honda No. 45 de Ferrucci hizo un cuarto de giro a la izquierda en la curva 2 e hizo un fuerte contacto trasero con la barrera SAFER en la curva 2 antes de detenerse con graves daños en la parte trasera del coche.

Otro campeón en Indianápolis, el brasileño Helio Castroneves, acabó con el séptimo puesto, mientras que el español Alex Palou lo hizo en el undécimo y tres puestos por detrás, en el decimocuarto, estuvo el mexicano Pato O'Ward.

El veterano piloto colombiano Juan Pablo Montoya hizo el vigésimo segundo mejor tiempo de la jornada.

Dentro de los resultados combinados de los tres días de entrenamientos, el neozelandés Scott Dixon, de Chip Ganassi Racing, el mismo equipo que Palou, sigue al frente de la clasificación, seguido por el australiano Will Power y Daly que es tercero.

Kanaan se encuentra en el noveno puesto, mientras que O'Ward se mantiene en el undécimo y Palou le sigue en el undécimo.

Castroneves está en el decimonoveno y Montoya le sigue tres puestos por detrás para ocupar el vigésimo segundo.

Los entrenamientos se reanudarán mañana, viernes, a partir del mediodía, en el ya tradicional "Fast Friday", que el primer día con niveles elevados de impulso en los turbocompresores del motor, que continúa hasta el sábado y domingo para establecer la clasificación.

El impulso adicional agregará entre 80 y 90 caballos de fuerza y aumentará la velocidad.

Los equipos pasarán a centrarse en las configuraciones de clasificación el viernes en preparación para el drama y la velocidad del sábado y el domingo.

El piloto inglés Jack Harvey fue el conductor más rápido sin el beneficio de un apoyo aerodinámico en la actualidad (condiciones similares a las de la calificación de un solo automóvil) con 222.091 (357,420 kilómetros) al volante del monoplaza No. 60 AutoNation / SiriusXM Honda.

La sesión comenzó con drama desde la primera vuelta después que el estadounidense Colton Herta, conduciendo el No. 26 Gainbridge Honda, rozó la pared de la curva 4 y el No. 3 Pennzoil Team Penske Chevrolet conducido por el novato neozelandés Scott McLaughlin.

El piloto novato y el No. 16 Rocket Pro TPO / Paretta Autosport Chevrolet conducido por la suiza Simona De Silvestro frenaron debido a que tres coches de Rahal Letterman Lanigan Racing corren lentamente en formación en la recta delantera en la primera vuelta de la sesión.