El brasileño Douglas Costa regresa al Gremio cedido por el Juventus

Sao Paulo, 21 may (EFE).- El Gremio anunció este viernes el regreso del atacante brasileño Douglas Costa, quien fue cedido por el Juventus italiano y vestirá la camisa del club de fútbol de Porto Alegre al menos hasta el 30 de junio de 2022.

Costa, de 30 años y quien la última temporada jugó cedido en el Bayern de Múnich, podría extender su contrato hasta el 31 de diciembre de 2023 en carácter definitivo en caso de que el Juventus no ejerza la opción de extender su contrato hasta junio de ese mismo año, según un comunicado del Gremio.

El extremo vuelve después de una década al Gremio, donde comenzó su carrera con apenas 12 años en las bases del club y jugó en el primer equipo hasta 2009, cuando fue fichado por el Shakhtar Donetsk de Ucrania.

Posteriormente, vistió la camiseta del Bayern de Múnich, equipo con el que logró tres veces la Bundesliga, una Copa de Alemania y el Mundial de Clubes, y en 2017 fue transferido al Juventus.

Con la "Vecchia Signora", Douglas Costa ganó en tres ocasiones el Campeonato Italiano, la Copa de Italia y la Supercopa.

Fue internacional con la selección brasileña de fútbol y se convirtió en el gran revulsivo de Brasil durante el Mundial de Rusia 2018 hasta el punto de que se debatió sobre si debía o no ser titular, por delante del delantero Gabriel Jesús.