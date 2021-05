El Alianza y FAS buscan sellar su pase a la final del Clausura salvadoreño

En la imagen los jugadores del Alianza. EFE/Miguel Lemus/Archivo

San Salvador, 21 may (EFE).- El Alianza y el Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) buscarán concretar este fin de semana en El Salvador su pase a la final del Apertura en los juegos de vuelta, tras sacar ventaja como visitantes en los partidos de ida.

Ambos equipos arrancaron esta etapa del torneo como favoritos y necesitan únicamente de un empate para avanzar a la final, mientras que sus rivales urgen de una victoria por la mínima diferencia para forzar los tiros desde el punto penal.

El Alianza, vigente campeón, recibirá al Luis Ángel Firpo tras ganarle el juego de ida por 1-2 con un tanto de Rodolfo Zelaya en el tiempo agregado.

Los Paquidermos tienen en Zelaya a su principal revulsivo en el ataque, dado que generalmente ingresa como sustituto y es el máximo anotador de la competencia con 11 tantos.

Los Pamperos del Firpo tratarán de sacudirse la paternidad del Alianza, al que no le ha podido ganar al menos en los últimos tres encuentros que han disputado.

El FAS derrotó por un solo tanto al Santa Tecla en el primer episodio de su enfrentamiento y tratará de aprovechar su condición de local y su público para llegar a la final.

El cuadro Fastaneco es el equipo más laureado del balompié salvadoreño con 17 copas, pero no consigue un título local desde el Apertura 2009.

Los Periquitos del Santa Tecla, rival del FAS, perdieron el juego de ida por un tanto de Dustin Corea de tiro libre al minuto 89.

Los encuentros de ida estuvieron marcados por la falta de protocolos de bioseguridad ante la covid-19 en las gradas, que lucieron abarrotadas de aficionados sin guardar ninguna distancia.

La final del fútbol salvadoreño se disputará el próximo 30 de mayo en el Estadio Cuscatlán, de San Salvador, y aún no se conoce el número de entradas que se pondrán a la venta.

La final del Apertura entre Alianza y Águila, en enero pasado, se jugó con unos 13.000 aficionados en las gradas.