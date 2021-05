EFE Sport Business Days, el gran foro sobre marketing deportivo

Vista general de un estadio de fútbol. EFE/LUIS TEJIDO/Archivo

Madrid, 21 may (EFE).- La Agencia EFE inicia en junio un ciclo de foros sobre deporte e industria que permitirá interactuar con relevantes personalidades de las grandes competiciones deportivas y creará un espacio de encuentro y debate para todos los agentes del sector.

Los foros EFE Sport Business Days, organizados en colaboración con la agencia Best Option Media (BOM), reunirán a representantes de los diferentes segmentos de la industria implicados en la organización de citas deportivas universales, como los Juegos Olímpicos, el Mundial de Fútbol y sus grandes ligas, la NBA o la Fórmula Uno.

Su objetivo es informar sobre las últimas tendencias e inspirar nuevas relaciones y negocios entre todas las partes involucradas en el Sport Business. En este sentido, cada uno de los encuentros propiciará un intercambio de opiniones y propuestas que podrían influir en la hoja de ruta del sector durante los próximos años.

El foro inaugural se celebrará en la sede central de la Agencia EFE y será retransmitido por streaming. El resto de citas se desarrollará con formato presencial en diferentes ciudades españolas y girará en torno a temas como Deporte y Turismo, eSports, tecnología del deporte y el "deporte-entretenimiento".

Actualmente, clubes, ligas, federaciones, empresas, patrocinadores y deportistas son un motor económico global que, solo en España, representa el 3,3 % del PIB y genera alrededor de 414.000 puestos de trabajo, según el informe de PwC y la Fundación España Activa.

El auge del marketing deportivo, el retorno de las inversiones o la apuesta por la innovación tecnológica pivotarán estos encuentros que la Agencia EFE distribuirá a medios de comunicación de todo el mundo.

"EFE Sport Business Days es una apuesta más por satisfacer las necesidades de medios de comunicación, instituciones y empresas que precisan una nueva autopista de la información", subraya el director de Deportes de la Agencia EFE, Luis Villarejo.

Por su parte, el CEO de Best Option Media, Pablo Pereiro, está convencido de que este foro se convertirá en un referente. "Los EFE Sport Business Days van a aportar muchas y muy interesantes propuestas a la industria", asegura.