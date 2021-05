EE.UU. retira ayuda a instituciones salvadoreñas por destitución de magistrados

Fotografía del acto de posesión de los 84 diputados electos en los comicios del pasado 28 de febrero en El Salvado, en la Asamblea Legislativa para el período 2021-2024 en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 21 may (EFE).- La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, en inglés) anunció este viernes el retiro de la asistencia a dos instituciones gubernamentales a raíz de la preocupación generada por la destitución de cinco magistrados del Supremo y del fiscal general.

La entidad indicó en un comunicado de prensa que se trata de la asistencia que da a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

"USAID tiene una preocupación profunda con respecto a la votación de la Asamblea Legislativa salvadoreña del 1 de mayo para destituir al fiscal general y los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador", señaló en la misiva.

Añadió que también existen "preocupaciones mayores sobre la transparencia y la rendición de cuentas" y que "en respuesta, USAID está reorientando la asistencia de estas instituciones".

"Este financiamiento ahora se utilizará para promover la transparencia, combatir la corrupción y monitorear los derechos humanos en conjunto con la sociedad civil salvadoreña y organizaciones de derechos humanos", agregó.

Para la USAID, "el respeto hacia un Poder Judicial independiente, el compromiso con la separación de poderes y una sociedad civil fuerte son componentes esenciales de cualquier democracia".

"Estados Unidos sigue firmemente comprometido con el apoyo a la gobernabilidad democrática al colaborar con diversos sectores para mejorar las condiciones económicas y de seguridad y para abordar las causas fundamentales de la migración irregular desde Centroamérica", sostuvo.

El anunció se da en momentos en los que la subadministradora adjunta de USAID para Latinoamérica, Mileydi Guilarte, y la subsecretaria adjunta interina para México y Centroamérica del Departamento de Estado de EE.UU., Katherine Dueholm, se encuentran en El Salvador para conocer sobre las causas de la migración irregular.

La presencia y actividades de estas funcionarias se conoció mediante las redes sociales de la USAID y de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador y no se ha compartido su agenda.

BUKELE NO RESPONDE DIRECTAMENTE

"Qué bueno que reciban financiamiento extranjero, porque del pueblo salvadoreño no recibirán ni un centavo. Cada quien invierte en sus prioridades", publicó el presidente Nayib Bukele en Twitter tras conocerse el retiró de la ayuda a la PNC y el IAIP para reorientarla a organizaciones civiles y de derechos humanos.

Las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos no se encuentran en su mejor momento tras la salida del Ejecutivo estadounidense de Donald Trump, a quien el presidente Bukele considera "nice and cool".

El Gobierno de EE.UU. es uno de los más críticos de la separación de los magistrados y del fiscal general, por lo que el enviado especial al Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga, indicó recientemente que "la mejor solución a la crisis que se ha abierto es volver a la situación anterior".

Por su parte, el Comité de Exteriores de la Cámara Baja del Congreso estadounidense condenó el miércoles las destituciones e instaron a "abstenerse" de destituir al procurador (de derechos Humanos) o a los magistrados de cuentas o electorales".

El Departamento de Estado de EE.UU. también desclasificó un listado de funcionarios y políticos salvadoreños supuestamente vinculados con actos de corrupción y narcotráfico.

Entre los señalados se encuentra la jefa del Gabinete de Bukele, Carolina Recinos, una de las funcionarias más cercanas al mandatario salvadoreño.