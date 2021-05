¡Echa un vistazo a las últimas 5 publicaciones de Yoss Hoffman que están causando furor en Instagram!

Yoss Hoffman (@justyoss) revolucionó su popular cuenta de Instagram en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, alcanzaron más de 693.566 de interacciones entre sus aficionados.

Los posts más relevantes fueron:





Pose de súper héroe, si yo fuera una sería súper culona, no puedo creer el culatzo que me cargo 😛 no se crean, nunca he sido culona y probablemente no lo seré, pero lo que hay se aprecia y se quiere 🥰





Aquí les dejo más fotos de nuestra sesión en el mar 🌊 ¿cuál les gusta más de estas? 📸 @karenguzmanfoto





Tardes lluviosas y sensuales con este vestido de seda que me encantó de la nueva colección de @motf_official súper suave, cómodo y hermoso #MOTFsilkforall les dejo este código con el 15% de descuento: 20justyoss les dejo el link del vestido en mi historia. *Lavado a mano en frío o lavado en seco, no en lavadora*





Yossie hermosa y modelo les desea feliz Día del niño, no hay cosa más hermosa que hablar con nuestros niños. Te amo Yossie 💕 Yo te cuido siempre 😍





La misma foto pero con corrección de color distinta. A mi siempre me han gustado más las fotos frías (con colores hacia el azul) pero los últimos años le he agarrado mucho gusto a las fotos cálidas (más hacia el amarillo) ¿Cuál les gusta más? ¿1 o 2? 📸 @bashmayans

Yoseline Hoffman Badui, nació el 27 de julio de 1990 en la Ciudad de México. Mejor conocida como YosStop, es una famosa YouTuber mexicana que comenzó su carrera en las redes sociales en 2010 a través de Twitter.

Luego continuó subiendo contenido en Facebook y finalmente en YouTube el 5 de marzo de 2011, cuando tenía 19 años y todavía estaba estudiando su carrera universitaria; lo hizo para utilizar la plataforma como una forma de realizar sus propios proyectos. En sus canales de YouTube, YosStoP y JuStYosS publica videos de contenido variado como escenas cómicas, vlogs, series, parodias y colaboraciones con otros YouTubers.

Yoss participó como actriz en TV Azteca, TVC y Canal 11, así como para Televisa en La Rosa de Guadalupe. En los últimos años fue conductora de algunos programas del canal Telehit y realizo una cobertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.