Diego Forlán aguarda por un título que quieren "todos los atléticos"

En la imagen, el exjugador uruguayo Diego Forlán. EFE/Raúl Martínez/Archivo

Punta Ballena (Uruguay), 21 may (EFE).- Nervioso y deseando poder celebrar, el uruguayo Diego Forlán aguarda por el encuentro en el que este sábado el Atlético de Madrid se podrá consagrar campeón de la Liga española frente al Valladolid.

"Esperando con muchas ganas el partido y que se dé el resultado que todos los atléticos queremos", dijo este viernes el exfutbolista durante una entrevista con Efe.

Enfatizó que el duelo entre los dos equipos va a ser "muy interesante" y subrayó que también será "complicado y duro", si se tiene en cuenta que el local lucha por no perder la categoría.

Por otra parte, Forlán se refirió a la situación de su excompañero en la selección uruguaya Luis Suárez, quien podría alzar el trofeo en la primera temporada que disputa el título bajo las órdenes del argentino Diego Simeone.

"Contento de que el club se haya beneficiado con la salida de él del Barcelona, de haber llegado al Atlético de Madrid y ser hoy uno de los jugadores claves para tener la oportunidad de poder salir campeón", apuntó.

Asimismo, resaltó que esto no es una revancha para el goleador sino que solo está haciendo "lo que tiene que hacer" y "disfrutando el momento que está viviendo".

Forlán, entrenador del Atenas SAD de la Segunda División uruguaya, dijo que este sábado estará en un entrenamiento y aún no sabe si podrá observar el partido por televisión. No obstante, destacó que, si no puede hacerlo, igualmente lo mirará más tarde.

Y agregó que, si bien va a analizar lo que vaya sucediendo en el juego, igualmente lo mirará "como hincha".

Luego de pasar por el Independiente de Argentina, el Manchester United inglés y el Villarreal de España, Forlán llegó al Atlético de Madrid en 2007 y permaneció allí hasta 2012. Con el conjunto rojiblanco, el uruguayo conquistó una Liga Europa y una Supercopa de la UEFA.