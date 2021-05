Defensor pide a Panamá coordinar la atención a migrantes tras el cierre fronterizo

Migrantes llegan tras cruzar la selva el 10 de febrero de 2021, a la comunidad de Bajo Chiquito, provincia del Darién (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco/Archivo

Ciudad de Panamá, 20 may (EFE).- La Defensoría del Pueblo de Panamá pidió este jueves una "reunión urgente" con las autoridades del país para coordinar la atención a los migrantes que ahora caminan desde Colombia a través de la peligrosa selva del Darién, tras el cierre de la fronteras terrestres, marítimas y fluviales panameñas con la nación andina.

Desde este jueves están cerradas temporalmente las fronteras terrestres, marítimas y fluviales de Panamá con Colombia, una medida que busca evitar el "riesgo" de un repunte de la pandemia tras la decisión del Gobierno del país suramericano de abrir las suyas, según anunció la Cancillería panameña.

El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, dijo este jueves que le preocupa la decisión del Gobierno del presidente Laurentino Cortizo porque ahora mismo debe haber grupos de migrantes extrarregionales atravesando la selva del Darién y que se encontrarán con la frontera cerrada.

Está el "problema de aquellos migrantes que ya están atravesando la selva y que pueden encontrarse un cierre: después de pasar una semana, siete u ocho días en la selva, siendo víctimas de 'coyotes' o ladrones, que lleguen a nuestro suelo y no se les pueda atender", expresó Leblanc.

Por ello, la Defensoría del Pueblo pidió "con carácter de urgencia una reunión de coordinación con las autoridades panameñas, a fin de establecer los mecanismos de atención a la población migrante, ante el anuncio del Gobierno nacional del cierre de la frontera colombo-panameña".

"Hagamos esta reunión, (que) nos sentemos las altas instituciones, nosotros de derechos humanos, junto con el delegado de la oficina del Alto Comisionado de la ONU, para que Panamá nos diga qué pretende hacer con estos hermanos", dijo el defensor del Pueblo.

"Como país debemos atenderlos humanitariamente", destacó Leblanc, tras recordar que estos viajeros "no se quedan" en este país, pues su destino es Norteamérica.

Este mismo jueves el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), informaron del reforzamiento de la vigilancia en los ríos, costas y la selva del Darién "a fin de evitar situaciones de inseguridad en el área".

Entre enero y abril pasados llegaron a Panamá 11.370 migrantes extrarregionales, según cifras oficiales facilitadas a Efe por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Frente a esta situación, Panamá planteó a Colombia aplicar un esquema de "flujo controlado", a lo que el país andino respondió acordando entregar de forma expedita información sobre los migrantes irregulares que se dirijan al país centroamericano.

A finales de abril pasado, el Consejo Noruego de Refugiados (NRC) dijo que había en Colombia más de 10.000 migrantes irregulares y refugiados esperando a pasar a Panamá en su viaje hacia Norteamérica.