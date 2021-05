Cutrone vuelve a ser el descarte en una lista sin Jason por lesión

El jugador del Valencia Patrick Cutrone (d) . EFE/Juan Carlos Cárdenas/Archivo

Valencia, 21 may (EFE).- El delantero Patrick Cutrone volverá a ser el descarte técnico del técnico del Valencia Voro González para el encuentro de este sábado en el campo del Huesca, en una convocatoria en la que tampoco estarán por problemas físicos Jason Remeseiro.

Los convocados son Jaume Doménech y Cillessen como porteros junto a Piccini, Thierry, Gabriel Paulista, Mangala, Ferro, Diakhaby, Hugo Guillamón, Gayà, Lato, Wass, Musah, Álex Blanco, Carlos Soler, Racic, Oliva, Cheryshev, Manu Vallejo, Guedes, Kang In Lee, Gameiro y Maxi Gómez.

Voro que no ha convocado a Cutrone en ninguno de los cuatro encuentros que ha dirigido, descartó que haya ningún tipo de problema con el delantero italiano.