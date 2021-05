Cuba notifica 1.197 casos de covid-19 estancada en la tercera ola de contagios

Grupos de personas con tapabocas caminan por una calle de La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa/Archivo

La Habana, 21 may (EFE).- Las autoridades sanitarias de Cuba reportaron este viernes 1.197 nuevos contagios de la covid-19 y confirmaron la compleja situación epidemiológica en el país, que lleva semanas sobrepasando el millar de casos diarios.

La isla, que atraviesa actualmente una tercera ola de contagios, suma desde marzo del año pasado 130.543 positivos, según el parte diario del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

El Minsap informó también sobre 9 muertes la víspera, que elevan a 849 los fallecidos hasta el momento.

Los nuevos casos, entre los que hay 68 importados, se detectaron tras procesar 22.896 muestras PCR.

En los hospitales cubanos y centros de aislamientos están ingresadas 28.557 personas: 6.874 casos activos, 4.744 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica.

Por regiones, La Habana concentró la mayor cifra de contagios del día con 592, seguida por las provincias de Santiago de Cuba (oriente) y Mayabeque (occidente) con 130 y 123 casos, respectivamente.

Las medidas vigentes en la capital cubana, de 2,2 millones de habitantes, como el toque de queda nocturno, no han logrado frenar la transmisión del coronavirus.

En ese territorio y otras zonas de riesgo del país está en marcha un estudio de intervención sanitaria con los 2 posibles vacunas más avanzadas de las 5 que desarrolla Cuba contra el coronavirus: Abdala y Soberana 02.

Alrededor de medio millón de personas ha recibido las primeras dosis de ambas fórmulas que se encuentran en tercera y última fase de ensayos clínicos y aún no cuentan con registro farmacológico ni autorización de uso de emergencia.

Las autoridades esperan obtenerla en junio próximo, una vez se divulguen los resultados de los ensayos clínicos y eso permitiría el inicio de la campaña de vacunación masiva.

De Abdala se concluyó la aplicación de dosis de la tercera fase de ensayos clínicos, mientras que Soberana 02 debe hacerlo próximamente.

Cuba no integra el Mecanismo Covax creado por la Organización Mundial de la Salud para que los países de ingresos medios y bajos accedan a las vacunas, ni tampoco las ha comprado en el mercado internacional.