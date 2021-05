Cook enfrenta ‘filoso’ interrogatorio en última recta de juicio

(Bloomberg) -- Las posibilidades de Apple Inc. de ganar un juicio antimonopolio presentado por Epic Games Inc. parecen menos seguras este viernes después de que el juez interrogó al director ejecutivo, Tim Cook, sobre si su compañía administra su mercado de aplicaciones de manera competitiva.

La jueza de distrito de Estados Unidos Yvonne González Rogers, preguntó por qué el fabricante de iPhone no da a los usuarios la opción de comprar productos virtuales y contenido a precios más bajos directamente de los desarrolladores, y solo permite las compras a través de la propia App Store de Apple, el tema central del caso.

En su primera vez testificando en un juicio, Cook respondió preguntas durante más de dos horas en un tribunal federal en Oakland, California, mientras un juicio de tres semanas en la batalla de altos riesgos entre las compañías se acerca a su fin.

“¿Qué problema existe en permitir que los usuarios tengan opciones, específicamente en el contexto de los juegos, de tener una opción más barata para el contenido?”, preguntó González Rogers.

Cook, quien se enfrentó un intenso interrogatorio de la jueza en sus minutos finales en el estrado de los testigos, dijo que los consumidores “hoy tienen la opción” de comprar teléfonos Android más baratos en lugar de iPhones.

González Rogers presionó aún más a Cook al preguntarle “qué problema tiene Apple” con que los usuarios busquen una opción menos costosa fuera de la App Store para comprar V-Bucks, la moneda utilizada en el exitoso juego Fortnite de Epic.

“En esencia, renunciaríamos al rendimiento total de nuestra propiedad intelectual”, respondió Cook, refiriéndose a la propiedad intelectual patentada de la compañía.

Epic presentó una demanda en agosto después de que Apple retirara Fortnite de la App Store porque el desarrollador había creado una solución para que no tuviera que seguir pagando una tarifa de 30% por las compras de los clientes dentro de la aplicación. Epic afirma que las políticas de la App Store perjudican a los desarrolladores y frustran la competencia.

Cook, un hombre de 60 años de voz suave que ha sido director ejecutivo desde 2011, rechazó las afirmaciones de Epic de que la App Store aprovecha las ganancias con políticas injustas y egoístas.

Cook declaró que sería “terrible” para los usuarios de iPhone e iPad si el juez ordenara a la compañía permitir mercados de aplicaciones de terceros, además de su propia App Store, como exige Epic.

“Sería un gran problema de conveniencia, pero también aumentarían los problemas de fraude” porque los clientes tendrían que ingresar información de sus tarjetas de crédito en varias ocasiones, dijo Cook.

Nota Original:Apple Judge Grills Cook in Final Minutes of Epic Antitrust Trial

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.