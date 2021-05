Colombia suma 486 nuevas muertes por covid-19 y totaliza 83.719

Personal sanitario se prepara para transportar un paciente de covid-19 en el Hospital General de Medellín (Colombia). EFE/ Luis Eduardo Noriega A./Archivo

Bogotá, 21 may (EFE).- Las autoridades sanitarias de Colombia reportaron 486 nuevas muertes por covid-19, con lo que totaliza 83.719 víctimas mortales desde el comienzo de la pandemia, mientras que los contagios activos bajaron hoy de los 100.000.

Este viernes también se notificaron 14.838 nuevos contagios que elevan el total a 3.192.050, de los cuales 99.685 siguen activos (el 3,1 % del total) y 2.998.123 son casos ya recuperados de la enfermedad (93,9 %).

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, consideró hoy que algunas zonas, como la capital, Cundinamarca, Boyacá y Nariño, se encuentran en un "doble tercer pico de contagio", ya que desde Semana Santa, cuando empezaron a aumentar exponencialmente los casos, no se ha conseguido disminuir la carga hospitalaria.

Este doble tercer pico es "presumiblemente atribuible a nuevas cepas y aglomeraciones de semanas anteriores", estimó el ministro.

En este sentido, el Gobierno restringió hoy la entrada a personas procedentes de la India o que hayan estado ahí en los últimos 14 días para evitar la propagación de las variantes originadas en ese país.

Las muertes informadas en esta jornada, de las cuales 429 ocurrieron otros días, se produjeron principalmente en Bogotá (109), Antioquia (69), Atlántico (46), Santander (38), Valle del Cauca (32), Cundinamarca (28) y Bolívar (28).

Mientras que la mayor cantidad de contagios estuvo en Bogotá (5.673), Antioquia (2.141), Valle del Cauca (1.343), Santander (995), Atlántico (982), Cundinamarca (833), Boyacá (344), Bolívar (327) y Nariño (302).

Las regiones que más infecciones han acumulado continúan siendo Bogotá, con 889.761, seguida de Antioquia (514.021), Atlántico (264.036), Valle del Cauca (256.292), Cundinamarca (148.484) y Santander (122.139).

Hoy se procesaron 70.523 muestras, de las cuales 39.443 fueron de tipo PCR y 31.080 de antígenos, para un total de 16,21 millones de pruebas practicadas hasta ahora.

VACUNACIÓN MAYORES DE 55

Este jueves se suministraron 146.117 dosis de las vacunas contra el covid-19, que se suman a los 8.008.919 dosis totales, de las cuales 3.049.042 con personas con la pauta de vacunación completa.

El país se encuentra en la tercera etapa de vacunación contra la covid-19 que incluye a personas con comorbilidades de entre 55 y 59 años, y personal educativo, militar, policial, de la Fiscalía y de otras instituciones del Estado, que suponen 9,5 millones de personas, el grupo poblacional más grande hasta el momento.

Además, toda población mayor de 60 años que aún no se haya vacunado puede acudir sin cita a cualquier punto para conseguir sus dosis.