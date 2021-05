Castillo frena avance de Fujimori en última encuesta en Perú

(Bloomberg) -- El peruano Pedro Castillo consolidó su liderazgo sobre Keiko Fujimori en una nueva encuesta electoral publicada el viernes, con lo que el profesor de izquierda busca asegurar la presidencia en la segunda vuelta electoral del 6 de junio.

En un simulacro de votación realizado por la firma de encuestas Datum, Castillo recibió el 45,5% de las preferencias, en comparación con el 40,1% para Fujimori, según los datos publicados en el periódico Gestión. Eso contrasta con un simulacro anterior de Datum, que arrojó una diferencia más estrecha de 3,6 puntos porcentuales.

La intención de voto, un indicador ligeramente diferente, arrojó un 44,9% para Castillo frente a un 40,1% para Fujimori, mientras que un 9,2% planea votar en blanco o viciado y un 5,8% aún está indeciso, según Datum. En la encuesta se entrevistó a 1.201 personas entre el 18 y el 20 de mayo con un margen de error de 2,8%.

Los mercados peruanos han estado agitados desde la sorpresiva votación de primera ronda en abril, en la que Castillo salió de la oscuridad para vencer fácilmente a una serie de candidatos. Fujimori, quien ha buscado sin éxito la presidencia en las dos elecciones anteriores, está tratando de ganar terreno después de quedar cerca de 20 puntos porcentuales más atrás en las encuestas.

Otro sondeo publicado el fin de semana pasado por Ipsos mostró a los candidatos prácticamente empatados dentro del margen de error.

Castillo promete un mayor gasto en educación y salud a la vez que exige mayores impuestos a las multinacionales, mientras que Fujimori promete mantener la confianza de los inversionistas y usar su experiencia en un Congreso dividido para impulsar legislaciones y encontrar consenso.

El sol peruano ha perdido 2,4% desde la primera ronda de las elecciones, lo que lo convierte en la moneda con peor desempeño en los mercados emergentes durante ese período.

Nota Original:Castillo Halts Fujimori’s Advance in Latest Peru Runoff Poll

