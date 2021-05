Canciller mexicano califica a Consejo de Seguridad de ONU como una aberración

Fotografía cedida hoy, por la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se observa a su titular, Marcelo Ebrard, mientras participa en un acto protocolario, en la Ciudad de México (México). EFE/ Secretaría De Relaciones Exteriores SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México, 20 may (EFE).- El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, lamentó este jueves que frente a la crisis que actualmente se vive entre Israel y Palestina, en el Medio Oriente, el Consejo de Seguridad de la ONU no pueda pronunciarse debido a la falta consenso entre sus miembros.

"Hoy México forma parte del Consejo de Seguridad, pero siempre lo hemos dicho, el Consejo de Seguridad es una aberración, es una injusticia", declaró Ebrard en un acto sobre la supresión de la exigencia de visas a ciudadanos de Bolivia que entren a este país.

"Por ejemplo, ahora no se puede emitir un pronunciamiento sobre la crisis en Medio Oriente, porque alguno de los miembros permanentes opina que no, eso ha sucedido con muchos casos, hoy lo diremos en la ONU", añadió.

Más tarde, durante la 67 sesión de Naciones Unidas, el representante de la misión permanente de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, criticó ante la Asamblea General que el Consejo de Seguridad no se haya pronunciado todavía sobre la violencia que se vive en Medio Oriente.

"A pesar de que la situación en el terreno se agrava día a día, lamentamos que el Consejo de Seguridad todavía no haya sido capaz de pronunciarse", dijo De la Fuente durante su participación, compartida por la Cancillería mexicana.

"Esperamos que el Consejo sepa estar a la altura que las circunstancias que hoy le exigen y asuma en breve su papel como uno de los principales garantes de la paz y seguridad internacionales", añadió.

De la Fuente dijo que de lo que se trata "es de poner fin a la violencia de estos últimos días y hacer un llamado urgente a proteger a la población civil, de respetar el derecho internacional humanitario y de asumir que el diálogo entre las partes (que) es la única solución posible".

Este jueves, el presidente de la Asamblea General de la ONU, Volkan Bozkir, aseguró que el anuncio del cese de hostilidades entre Israel y Palestina es "tranquilizador", aunque llega "tarde".

El anuncio del alto el fuego anunciado hoy para una "tregua bilateral", que entrará en vigor la madrugada del viernes, a las 2.00 hora local (23.00 GMT del jueves), coincidió con la celebración de una reunión de la Asamblea General, impulsada por Palestina y los países árabes, convocada para presionar a las partes.

El actual enfrentamiento, que comenzó el pasado 10 de mayo, se ha cobrado ya la vida de al menos 232 palestinos en la Franja, incluido 65 niños y 39 mujeres, y ha causado más de 1.900 heridos.

En Israel, 12 personas -incluido dos menores- han muerto durante esta escalada bélica.