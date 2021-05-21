Canadiense Conners lidera Campeonato de la PGA tras primera ronda

El canadiense Corey Conners se colocó el jueves en el liderato provisional del 103º Campeonato de la PGA, segundo Grand Slam de la temporada, al término de la primera jornada.

Clasificación del Campeonato de la PGA en Kiawah Island (Carolina del Sur) tras la primera ronda del jueves (par-72):

67 - Corey Conners (CAN)

69 - Keegan Bradley (USA), Viktor Hovland (NOR), Brooks Koepka (USA), Aaron Wise (USA), Sam Horsfield (ENG), Cam Davis (AUS)

70 - Cameron Tringale (USA), Martin Laird (SCO), Collin Morikawa (USA), Phil Mickelson (USA), Branden Grace (RSA), Gary Woodland (USA), Kevin Streelman (USA), Im Sung-jae (KOR)

71 - Talor Gooch (USA), Paul Casey (ENG), Rickie Fowler (USA), Tyrrell Hatton (ENG), Jason Dufner (USA), Louis Oosthuizen (RSA), Stewart Cink (USA), Tom Lewis (ENG), Jason Kokrak (USA), Richy Werenski (USA), Joaquín Niemann (CHI), Padraig Harrington (IRL), Rasmus Hojgaard (DEN), Christiaan Bezuidenhout (RSA), Will Zalatoris (USA)

72 - Adam Long (USA), Harry Higgs (USA), Scottie Scheffler (USA), Bubba Watson (USA), Bryson DeChambeau (USA), Erik van Rooyen (RSA), Jon Rahm (ESP), Justin Rose (ENG), Cameron Smith (AUS), Ben Cook (USA)

73 - Dylan Frittelli (RSA), Matt Jones (AUS), Harold Varner (USA), An Byeong-hun (KOR), Garrick Higgo (RSA), Jimmy Walker (USA), Henrik Stenson (SWE), Lee Westwood (ENG), Xander Schauffele (USA), Hideki Matsuyama (JPN), Jason Scrivener (AUS), Charley Hoffman (USA), Matt Wallace (ENG), Brad Marek (USA), Denny McCarthy (USA), Matt Fitzpatrick (ENG), Carlos Ortiz (MEX), Andy Sullivan (ENG), Jordan Spieth (USA), Shane Lowry (IRL), Patrick Cantlay (USA)

74 - Marc Leishman (AUS), Tom Hoge (USA), Joel Dahmen (USA), Zach Johnson (USA), Ryan Palmer (USA), Lanto Griffin (USA), Kalle Samooja (FIN), Abraham Ancer (MEX), Rich Beem (USA), Tony Finau (USA), Jason Day (AUS), Patrick Reed (USA), Ian Poulter (ENG), Brendon Todd (USA), Dean Burmester (RSA)

75 - Brendan Steele (USA), George Coetzee (RSA), Robert MacIntyre (SCO), John Catlin (USA), Martin Kaymer (GER), Harris English (USA), Rory McIlroy (NIR), Justin Thomas (USA), Chan Kim (USA), Mark Geddes (ENG), Kim Si-woo (KOR), Alex Beach (USA), Daniel van Tonder (RSA), Wyndham Clark (USA), Yang Yong-eun (KOR), J.T. Poston (USA), Brian Harman (USA), Webb Simpson (USA), Mackenzie Hughes (CAN), Takumi Kanaya (JPN)

76 - Patrick Rada (USA), Ben Polland (USA), Rob Labritz (USA), Thomas Detry (BEL), Charl Schwartzel (RSA), Rikuya Hoshino (JPN), Tommy Fleetwood (ENG), Steve Stricker (USA), Dustin Johnson (USA), Thomas Pieters (BEL), Lucas Herbert (USA), Chris Kirk (USA), Greg Koch (USA)

77 - Kevin Kisner (USA), Hudson Swafford (USA), Brandon Hagy (USA), Danny Willett (ENG), Alex Noren (SWE), Emiliano Grillo (ARG), Brett Walker (USA), Brian Gay (USA), Robert Streb (USA), Kurt Kitayama (USA), Sebastián Muñoz (COL), Adam Hadwin (CAN), Jazz Janewattananond (THA), Billy Horschel (USA), Chez Reavie (USA), Sergio García (ESP), Matt Kuchar (USA)

78 - Bernd Wiesberger (AUT), Adam Scott (AUS), Peter Malnati (USA), Jim Herman (USA), Sami Valimaki (FIN), Max Homa (USA), Russell Henley (USA), Brandon Stone (USA), Lee Kyoung-hoon (KOR), Victor Perez (FRA), Maverick McNealy (USA)

79 - Derek Holmes (USA), Kevin Na (USA), Danny Balin (USA), Tim Pearce (USA), Daniel Berger (USA), Antoine Rozner (FRA)

80 - Larkin Gross (USA), Pete Ballo (USA)

81 - Joe Summerhays (USA), Shaun Micheel (USA), Aaron Rai (ENG)

82 - Cameron Champ (USA), Stuart Smith (USA), Omar Uresti (USA)

85 - John Daly (USA), Sonny Skinner (USA)

86 - Frank Bensel (USA)

88 - Tyler Collet (USA)

afp/gbv/cl