Budimir y Osasuna retan a una Real Sociedad que desea la Liga Europa

EFE/ Rodrigo Jiménez/Archivo

Pamplona/San Sebastián, 21 may (EFE).- Osasuna recibe este sábado a la Real Sociedad, que desea asegurar la quinta plaza que le daría accesoo a la Liga Europa, con un Ante Budimir en estado de gracia que acumula tres partidos seguidos marcando y que a buen seguro buscará ampliar su cuenta goleadora a costa de los donostiarras.

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha indicado en rueda de prensa que ganar mañana sería “poner la guinda a una temporada que ha sido complicada, pero con una muy buena segunda vuelta”.

“El que nos conoce ya sabe que somos competitivos y que vamos a pelear hasta el final”, ha añadido el técnico antes de comentar que sacarán “un once competitivo para estar más cerca de la victoria”.

Osasuna saltará al césped para despedir la temporada con tres puntos que podrían servir para quedar en el noveno puesto en caso de que Granada y Athletic pincharan frente a Getafe y Elche.

La diferencia entre perder y quedar en el puesto decimotercero, o ganar y quedar en el noveno, sería de 3,5 millones euros, una cantidad que vendría de perlas a las arcas rojillas de cara al mercado veraniego.

Sobre la Real Sociedad, Arrasate ha destacado “el gran ataque posicional, el paso de gigante en defensa” y la buena disposición estratégica.

El croata Ante Budimir ha marcado 4 goles en los 3 últimos partidos para alcanzar las 11 dianas en 29 choques disputados, 18 de ellos como titular.

Su gran estado de forma y su convocatoria con el país balcánico para la Eurocopa del próximo mes le han convertido en el hombre de moda en Pamplona. A partir de ahora, Osasuna buscará la forma de hacerse en propiedad con el delantero cedido por el Mallorca.

Con los 90 minutos de mañana, Osasuna cerrará una temporada del centenario que será recordada por los numerosos altibajos vividos antes de acabar firmando la permanencia a falta de varias jornadas del final.

La Real Sociedad depende de sí misma para clasificarse para la Liga Europa por delante de Betis y Villarreal, y únicamente tiene que hacer lo que hagan sus rivales para mantener el punto de ventaja en el Sadar ante un Osasuna con escasos objetivos.

Los donostiarras puede ser quintos, sextos o séptimos, pero hay una gran diferencia este último puesto con los dos anteriores porque clasifica para la nueva competición europea, la Liga Conferencia, que además de no tener tanto prestigio reparte mucho menos dinero que la segunda de las competiciones continentales de UEFA.

No lo va a tener fácil el conjunto donostiarra en Pamplona, ya que los navarros no se juegan nada pero en su ADN está disputar cada partido ante cualquier rival como dejaron claro el pasado fin de semana en el Metropolitano.

Imanol Alguacil está confiado pues sus jugadores han demostrado una gran solvencia esta temporada y espera que hagan sus deberes ante los rojillos, para lo que cuenta con un David Silva que cada vez que juega acerca el triunfo a la Real y, ante la baja de Illarramendi, su acompañante en el mediocampo podría ser el joven Martin Zubimendi, que hizo un gran encuentro en la goleada de la pasada jornada al Valladolid (4-1).

El equipo realista cuenta también con otro gran argumento en su delantera, con un Alexander Isak que volvió a marcar dos goles la jornada pasada y tiene un nuevo techo en los 16 tantos alcanzados en LaLiga, lo que le convierte en uno de los grandes atacantes europeos, a sus 21 años.

Si los donostiarras alcanzan la quinta plaza habrán logrado la tercera mejor clasificación del presente siglo y volverán a la fase de grupos de la Liga Europa por segundo año consecutivo, algo que no habían conseguido con el nuevo formato de esa competición.

Alineaciones probables:

Osasuna: Juan Pérez; Nacho Vidal, Unai García, Roncaglia, Manu Sánchez; Moncayola; Roberto Torres, Oier, Javi Martínez, Rubén García; Budimir.

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Aritz, Le Normand, Monreal; Zubimendi, Silva, Guridi; Oyarzabal, Januzaj, Isak.

Árbitro: Jorge Figueroa Vázquez (C. Andaluz).

Estadio: El Sadar

Hora: 18:00 CET (16:00 GMT)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Puestos: Osasuna (11º), Real Sociedad (5º)

La clave: La efectividad de Budimir.

El dato: Osasuna se juega 3,5 millones de euros.

La frase: “El que nos conoce ya sabe que somos competitivos”. Jagoba Arrasate.