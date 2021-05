Brasil pide más cooperación internacional para combatir la pandemia

Una enfermera atiende a un paciente con coronavirus en la UTI del hospital de Campaña de Riocentro, en la zona oeste de Río de Janeiro (Brasil). EFE/Antonio Lacerda/Archivo

Río de Janeiro, 21 may (EFE).- Brasil pidió este viernes en la cumbre sobre salud organizada por el G20 una mayor cooperación internacional para que la lucha contra la pandemia del coronavirus sea más "equitativa", en un mensaje enviado por el presidente Jair Bolsonaro, quien no participó en el evento.

El presidente brasileño, uno de los líderes más negacionistas de la covid-19, fue uno de los pocos mandatarios que no participó hoy en la cumbre virtual y fue representado por el canciller Carlos França, quien insistió en los esfuerzos de Brasil para enfrentar la covid-19.

Durante su intervención, França señaló que los países menos desarrollados están "sufriendo" las mayores consecuencias de la pandemia por la falta de acceso a las vacunas y medicamentos para vencer la covid-19 y destacó los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para enfrentar la pandemia.

"Brasil elogia los esfuerzos de la OMS durante la pandemia, no solo para acelerar el desarrollo y producción de vacunas, terapias y diagnósticos para la covid-19, sino también por hacerlos accesibles a todos", indicó.

El ministro aseguró que la potencia suramericana tiene la "experiencia" y la "capacidad" para ayudar a las naciones más necesitadas en la lucha contra el virus, pero necesita que se "facilite" la transferencia de tecnología.

Según el ministro, la idea es apoyar a otras naciones de Suramérica y posteriormente a África, pero resaltó que "la cooperación internacional es esencial para alcanzar estas metas".

França resaltó que Brasil cuenta con uno de los mayores sistemas de salud pública del mundo, pero "aún necesita asistencia", y recordó que hasta el momento se han distribuido más de 90 millones de vacunas en todo el país y aplicado más de 50 millones de dosis.

El canciller también reiteró el respaldo de Brasil a las negociaciones que buscan liberar las patentes de las vacunas contra la covid-19, una posición recientemente adoptada por el país suramericano y a la que era contrario hasta hace apenas unas semanas.

Brasil es uno de los países más azotados por la pandemia, con cerca de 450.000 muertos y 15,8 millones de contagios.