Blinken habla con Abás del alto el fuego y de su visita a Oriente Medio

En la imagen, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken. EFE/Johanna Geron/Pool/Archivo

Washington, 21 may (EFE).- El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, habló este viernes con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, sobre el alto el fuego acordado por Israel y las milicias palestinas de la Franja de Gaza y el viaje que el delegado de Washington hará a Oriente Medio.

En un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, indicó que Blinken y Abás expresaron su beneplácito por la tregua y discutieron medidas para asegurar que se mantenga.

"El secretario subrayó el compromiso de Estados Unidos de trabajar con la Autoridad Nacional Palestina y las Naciones Unidas para brindar una asistencia humanitaria rápida y reunir el apoyo internacional para Gaza y para los esfuerzos de reconstrucción de la zona", indicó la nota.

Ambos líderes destacaron igualmente los esfuerzos de mediación de Egipto "y se comprometieron a mantener líneas de comunicación abiertas en todos los niveles".

De igual forma, Abás "acogió con satisfacción" la visita del jefe de la diplomacia estadounidense.

Blinken, señaló la nota, hablará durante sus encuentros con los líderes de la región sobre la ayuda humanitaria y el trabajo en conjunto para "construir un futuro mejor para palestinos e israelíes".

El secretario de Estado ya había anunciado el jueves en su cuenta de Twitter que viajaría "en los próximos días" a la región.

Washington no ha precisado de momento fechas ni la agenda del secretario de Estado.

A las dos de la mañana de este viernes entró en vigor el alto el fuego entre Israel y las milicias palestinas de la Franja de Gaza, que transcurrió en su primera jornada en relativa calma.

La tregua llegó después de once largas jornadas de escalada bélica, la más grave en la región en siete años, que causaron 243 muertes en Gaza y 12 en Israel.