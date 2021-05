Biden defiende a Israel, pero ayudará a reconstruir Gaza

(Bloomberg) -- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, defendió enérgicamente a Israel, un día después del anuncio de un cese al fuego con Hamás, y dijo que no habrá paz hasta que la región reconozca el derecho de Israel a existir.

Al mismo tiempo, Biden dijo que EE.UU. ayudará a brindar seguridad en Cisjordania y planea elaborar “un paquete importante” para ayudar a reconstruir las viviendas en la Franja de Gaza. El presidente reiteró su llamado a una “solución de dos Estados”.

“No hay ningún cambio en mi compromiso con la seguridad de Israel, punto”, dijo Biden el viernes durante una conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in.

Biden elogió la tregua entre Israel y Hamás después de que el enfrentamiento de 11 días dejó más de 200 muertos. Los combates, que provocaron numerosas bajas palestinas en la Franja de Gaza, controlada por Hamás, llevaron a algunos demócratas a presionar a Biden para que tome una línea más dura contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El presidente, sin embargo, dio crédito a lo que llamó la diplomacia “discreta” de su Administración para ayudar a poner fin a los ataques con cohetes de Hamás contra Israel y los ataques aéreos israelíes en Gaza.

Los funcionarios de la Administración mantuvieron alrededor de 80 llamadas con contrapartes en el Medio Oriente, según la Casa Blanca, incluidas seis llamadas entre Biden y Netanyahu, así como conversaciones con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y el presidente egipcio Abdel Fattah El-Sisi. Fue Egipto el que ayudó a forjar el alto el fuego.

En una señal a los demócratas que querían detener la venta de armas a Israel, Biden dijo que estaría dispuesto a ayudar a “reponer” el sistema de defensa antimisiles Iron Dome que Israel desplegó para detener los cohetes de Hamás.

El conflicto fue el cuarto desde que Hamás tomó el control de Gaza en 2007, y el más letal. Los esfuerzos para poner fin a las hostilidades se intensificaron después de que Estados Unidos aumentó la presión sobre Israel el miércoles. Tanto Israel como Hamás afirmaron haber prevalecido.

