Berlín celebra el acuerdo sobre el certificado digital europeo y pide prudencia en verano

Berlín, 21 may (EFE).- El ministro alemán de Sanidad, Jens Spahn, celebró hoy el acuerdo alcanzado por la Unión Europea para un certificado digital de covid teniendo en cuenta los diferentes intereses de los estados miembros, al tiempo que apeló a la población a la responsabilidad durante las vacaciones de verano.

"Esta bien que ayer se llegara a un acuerdo para la UE (...) vamos por el buen camino", dijo en una rueda de prensa para evaluar la evolución de la pandemia en el país.

Agregó que si ya es ambicioso llegar a un compromiso entre los estados federados dentro de Alemania, no lo es menos entre los miembros de la UE, en particular en lo que se refiere a cuestiones como cuarentenas y normativas para viajar.

Los intereses son "muy diferentes" y "ahí donde el turismo representa un porcentaje elevado del PIB, la cuestión a la hora de evaluar cuánta movilidad se posibilita será otra que en países donde el PIB depende algo menos del turismo externo", resumió.

Recordó que el Gobierno alemán ha insistido siempre en medidas lo más unificadas dentro de la UE, al tiempo que se mostró satisfecho de poder mantener en Alemania con este acuerdo el "enfoque de la prudencia".

En Alemania, el "pasaporte digital de vacunación" que certifica que un individuo ha recibido la pauta completa, ha pasado el coronavirus o ha dado negativo en un test de coronavirus estará disponible a lo largo de "la segunda mitad del segundo trimestre", es decir, en las próximas semanas, aseguró.

Reiteró que entiende la necesidad de planificar vacaciones "después de estos oscuros y duros meses de invierno" y volvió a apelar a la población a escoger destinos con cifras de contagios ""muy bajas", con lo que además cuestiones como estar vacunado o tener un test negativo "no se plantean".

En ese sentido recordó que actualmente quien regrese a Alemania desde el extranjero tiene que presentar todavía un test negativo, a excepción de los vacunados y aquellas personas que hayan pasado el coronavirus.

Señaló que las cifras actuales permiten tener confianza y que la campaña de vacunación va por buen camino, con 10.915.832 personas (el 13,1 % de la población) con la pauta completa y 32.724.085 (el 39,3 %) que han recibido al menos una primera dosis.

Las cifras a la baja semana tras semana, con una incidencia hoy del 67,3 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes, "aumentan las opciones de un verano verdaderamente bueno", señaló Spahn, quien subrayó la importancia de mantener esta caída de nuevos casos combinado con un aumento de las vacunaciones.

Mientras, el presidente del Instituto Robert Koch de virología, Lothar Wieler, llamó a la población a la prudencia y a aprovechar el periodo veraniego para frenar tanto como sea posible la propagación del virus, con el fin de pasar lo mejor posible el próximo otoño e invierno.