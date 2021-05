Baskonia y Alavés proyectan una universidad para 1.500 alumnos y 500 empleos

Estudiantes en las aulas de un campus universitario. EFE/EPA/MARIO CRUZ/Archivo

Vitoria, 21 may (EFE).- El Grupo Baskonia-Alavés se encuentra en la recta final para dar forma definitiva a una universidad privada, con sede en Vitoria y con el apoyo de centros similares de Barcelona y Girona, que en medio plazo estará destinada a 1.500 alumnos y creará 500 puestos de trabajo.

Bajo el nombre de Euneiz (European University of Gasteiz), la intención inicial es crear un gran centro educativo de 4.500 metros cuadrados, que próximamente anunciará su sede en la capital vasca, y que se pondrá en marcha, previsiblemente el próximo curso, con 200 alumnos y una inversión inicial de 3 millones de euros para arrancar el proyecto con las facultades de Ciencias de la Salud y Nuevas Tecnologías Interactivas.

La primera estará orientada sobre todo a los campos de la dirección deportiva y la readaptación y la segunda a la industria del entretenimiento, los videojuegos y los juegos aplicados.

En medio plazo la intención es impartir cinco grados universitarios de cuatro años de duración: Contenidos Digitales Interactivos, Creación Artística de Videojuegos y Juegos Aplicados, Producción Musical, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Fisioterapia.

Además de los cinco grados, se impartirán tres másteres oficiales y otras actividades complementarias.

Esta iniciativa, promovida además por la Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI) de Barcelona y la Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES) de Girona, ambas privadas, es una de las patas de una plan académico incipiente en Álava, que llevará el nombre en la provincia alavesa de "Araba-Gasteiz Sport Capital", contempla una inversión total mínima de 64 millones de euros, mayoritariamente de carácter privado y generación de empleo en torno a 750 nuevos puestos de trabajo, tanto indirectos como indirectos.

Desde el Grupo Baskonia-Alavés adelantaron que este proyecto contará con "una academia internacional de fútbol, un colegio internacional, un centro de desarrollo y tecnificación para jóvenes deportistas, una residencia para estudiantes y deportistas, un centro de emprendimiento y apoyo al desarrollo empresarial y un centro de investigación y medicina deportiva".

Este macroproyecto optará a los Fondos Europeos dentro de un proyecto presentado por el Gobierno Vasco como una de las iniciativas dentro del Programa Euskadi Next 2021-2026 y avalado por la Diputación de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria.

Ya el pasado mes de marzo, el Consejo de Gobierno Vasco aprobó el proyecto de ley que permitirá la apertura de la universidad y que definió tanto los requisitos que debe cumplir la entidad promotora para el desarrollo de la actividad académica, como las funciones de autorización, seguimiento e inspección que corresponden al Departamento de Educación.