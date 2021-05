AMLO no nominará a Díaz de León para nuevo mandato en Banxico

Andres Manuel Lopez Obrador

(Bloomberg) -- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el viernes que no nominará al gobernador del banco central, Alejandro Díaz de León, para un segundo mandato, lo que podría abrir un período de incertidumbre para la autoridad monetaria tradicionalmente conservadora.

El presidente, conocido como AMLO, dijo que elegirá a un economista con “mucho prestigio” y más en sintonía con México para liderar el banco cuando concluya el mandato de Díaz de León a fines de año. El Senado debe ratificar a su candidato.

“Va a ser un economista con dimensión social, muy partidario de la economía moral”, dijo López Obrador en respuesta a una pregunta de Bloomberg News en su conferencia de prensa diaria. Se abstuvo de nombrar un sucesor.

Si bien se esperaba, la confirmación de que el presidente no renovará el mandato de Díaz de León puede crear incertidumbre entre los inversionistas hasta que nombre a un sucesor. Al decir que el próximo gobernador se centraría en temas sociales, el presidente sugiere que quiere cambiar el enfoque de la dirección del banco después de nombrar a tres de los cinco miembros que forman la junta que toma las decisiones sobre tasas de interés.

El peso mexicano alcanzó brevemente un mínimo para la sesión después de los comentarios de López Obrador, extendiendo la pérdida del día.

AMLO se había molestado porque el banco no envió una parte del superávit de divisas al Gobierno en abril. El jueves se refirió a Díaz de León diciendo que tenía afinidad con los miembros del Gobierno anterior.

El anuncio del presidente implica que Banxico probablemente tolerará más inflación en los próximos meses y años, dijo Carlos Capistran, economista de Bank of America Corp.

“Da apoyo al lado de la junta de Banxico que se preocupa más por el crecimiento que por la inflación y anticipa un gobernador que también pone más peso en el crecimiento y menos peso en la inflación que Díaz de León, potencialmente mucho menos peso en la inflación”, dijo Capistran.

