Accionistas de Tribune, propietaria del Chicago Tribune, aprueban su venta

Un grupo de transeúntes camina cerca a la Torre del Chicago Tribune, en Chicago, Illinois (EEUU). EFE/TANNEN MAURY/Archivo

Nueva York, 21 may (EFE).- Los accionistas de la empresa de publicación estadounidense Tribune Publishing, que agrupa a importantes periódicos como el Chicago Tribune o el New York Daily News, aprobaron este viernes la venta de la compañía por 633 millones de dólares a Alden Global Capital, conocido por los drásticos recortes que aplica en los medios.

La operación espera cerrarse el próximo 30 de junio, según informaron los medios locales, una transacción que convertirá a Tribune Publishing en una sociedad limitada a la vez que añade un buen número de medios al porfolio de Alden Global Capital, que pasaría a convertirse en el segundo propietario de periódicos más grande de EE.UU, sólo por detrás de Gannett.

Los empleados de varios de los periódicos de Tribune habían mostrado su rechazo a la compra de Alden, que es conocido por los recortes de gastos y de plantilla que aplica, y pidieron públicamente que se buscara otro comprador.

Aunque un ejecutivo de hoteles de Maryland, Stewart Bainum, apareció a última hora como posible comprador, su oferta nunca se completó.

"La compra de Tribune reafirma nuestro compromiso con la industria de los periódicos y nuestro foco en llevar las publicaciones a un lugar en el que puedan operar de manera sostenible a largo plazo", dijo en un comunicado Heath Freeman, el presidente de Alden, que ya posee unos 200 periódicos locales.

No se sabe con certeza si uno de los mayores accionistas, Patrick Soon-Shiong -dueño de Los Angeles Times y que posee un 24 por ciento de las acciones de Tribune-, votó por la venta, puesto que su portavoz ha asegurado que se abstuvo, pero el Chicago Tribune señala que emitió su voto sin marcar la casilla de abstención, por lo que según las normas se cuenta como un voto a favor.

Alden comenzó a comprar medios de comunicación hace una década y posee MediaNews Group, que está formado, entre otros, por The Denver Post y The Boston Herald.