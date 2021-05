8-4. El boricua Maldonado encabeza el triunfo de los Astros, nuevos líderes

Martín Maldonado de los Astros de Houston en acción frente a los Atléticos de Oakland durante el partido de la Liga de Béisbol disputada en el RingCentral Coliseum de Oakland, California (EE.UU.). EFE/John G. Mabanglo

Oakland (California, EE.UU.), 20 may (EFE).- El receptor puertorriqueño Martín Maldonado pegó cuadrangular e impulsó tres carreras que ayudaron a los Astros de Houston a ganar 8-4 a los Atléticos de Oakland, a los que desbancaron del liderato de la División Oeste de la Liga Americana.

El tercera base Alex Bregman, el jardinero izquierdo Michael Brantley y el inicialista cubano Yuli Gurriel también tuvieron imparables de carrera con los Astros en el partido final de una serie de tres juegos.

Houston tiene marca de 21-9 contra oponentes de la división, incluido 7-3 contra Oakland, y con 26-19 tiene posesión exclusiva del liderato de la división por primera vez desde antes del partido del pasado 9 de abril.

El jardinero izquierdo Mark Canha, el segunda base Tony Kemp y el guardabosques derecho Seth Brown botaron la pelota fuera del parque con los Atléticos (26-18), que están medio juego por debajo de los Astros.

El venezolano Luis García (2-3) ganó su segunda apertura consecutiva, limitando a los Atléticos a dos carreras y tres imparables en cinco entradas con siete ponches.

El abridor Cole Irvin (3-5) luchó por Oakland, permitiendo cinco carreras y ocho indiscutibles en cinco entradas.

El piloto de los Atléticos, Bob Melvin, fue expulsado por el árbitro de home Alan Porter luego de la quinta entrada por discutir bolas y strikes.

Canha conectó un cuadrangular al abrir el primero, y Houston tomó una ventaja de 3-1 en el tercero, provocado por el doble productor de Maldonado, que se convirtió en el jugador clave del partido.

Kemp 'conectó su primer jonrón con los Atléticos en la mitad inferior, dobló y caminó, pero al final no sirvió para evitar la derrota

El cuadrangular de dos carreras de Maldonado aumentó la ventaja a 5-2 en el cuarto.

El bateador designado Jed Lowrie anotó con sencillo del primera base Matt Olson en la sexta entrada, pero el segunda base venezolano José Altuve pego imparable en la séptima entrada para una racha de hits de 14 partidos seguidos.

Un doble anotador de carreras de Bregman, quien se fue de 4-3 con dos impulsadas, aumentó la ventaja parcial a 7-3, y aunque los Atléticos llenaron las bases en la parte baja de la octava entrada no pudieron hacerle más daño a los Astros.