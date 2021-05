2-6. Gremio vuelve a hundir al Aragua y rubrica su billete a la siguiente fase

En la imagen, un registro de otra celebración de los jugadores de Gremio. EFE/Diego Vara/Pool/Archivo

Caracas, 20 may (EFE).- El Gremio volvió a hundir este jueves al venezolano Aragua al golearlo por 2-6, después de haber hecho lo propio en la tercera jornada del grupo H cuando lo aplastó por 8-0, y rubricó, de esta manera, su cupo a los octavos de la Copa Sudamericana al acumular 15 puntos, seis más que su escolta Lanús.

El conjunto brasileño, que sigue invicto en la quinta de las seis jornadas de la fase de grupos, tuvo como principal víctima en esta etapa al equipo venezolano que demostró que está en un mal momento al no conseguir aún ganar ningún partido.

Con el resultado de hoy, Gremio reafirma su alto desempeño como líder del grupo H, aunque aún tiene un partido pendiente por jugar frente al colombiano La Equidad, que se celebrará en una semana.

Gremio dejó, una vez más, en claro su dominio y estrategia sobre la cancha. El delantero Leo Alves Chu fue el responsable de marcar la primera diana en el minuto 20, y once minutos después apareció Ricardhino para anotar el segundo gol.

Los dos tantos fueron respondidos en el minuto 48 por el defensa panameño Alfredo Stephens, que descontó para el Aragua.

Sin embargo, Gremio solo demoró 5 minutos más para seguir ampliando su ventaja con gol de Darlan Mendes, mientras el Aragua desaprovechó unas tres oportunidades y agotó todos sus cambios.

El cuarto gol del Gremio lo anotó Pepe en el minuto 69 y a los 89 el conjunto de Maracay, dirigido por Enrique García Feijoo, convirtió su segunda anotación por intermedio de Juan García, pero Gremio siguió de largo con doblete de Elías Alves a los 92 y 92 minutos, respectivamente, para el 2-6 definitivo.