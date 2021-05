2-0. Ceará vence al Bolívar y asume como único líder a falta de un partido

Vinicius Moreira (c) de Ceará celebra un gol hoy, en un partido de la Copa Sudamericana entre Ceará y Bolívar en el estadio Castelao en Fortaleza (Brasil). EFE/Jarbas Oliveira

Fortaleza (Brasil), 20 may (EFE).- El Ceará brasileño, con goles de Lima y Vina, se impuso este jueves en casa por 2-0 al Bolívar boliviano por la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y asumió el primer lugar del Grupo C, que lo clasifica provisionalmente a octavos de final, a falta de sólo una jornada.

El conjunto de la ciudad de Fortaleza, único invicto, llegó a los 9 puntos, tan sólo uno más que el Arsenal de Sarandí argentino (8) -que el miércoles venció por 1-2 y eliminó al Jorge Wilstermann-, y tres más que el Bolívar (3), que también quedó eliminado.

Con dos equipos aún disputándose el liderato, el único clasificado a octavos de final del Grupo C se definirá en la última jornada, el jueves próximo, cuando el Ceará visitará al Jorge Wilstermann y el Arsenal recibirá al Bolívar.

El Ceará avanzará a la próxima fase si vence a domicilio en Bolivia o incluso si iguala con el Jorge Wilstermann desde que el Arsenal no le gane al Bolívar.

El técnico del conjunto brasileño, Guto Ferreira, alineó este jueves a todos sus titulares en el estadio Arena Castelao tras haber jugado la víspera con los suplentes en el partido por las semifinales del Campeonato Cearense, lo que no impidió una victoria por 3-0 sobre el Ferroviario que garantizó clasificación a la final, en la que se medirá el domingo ante el Fortaleza.

Ceará y Bolívar se midieron con cuidado en los diez primeros minutos del partido y se turnaron en el ataque pero sin generar jugadas de peligro.

La primera oportunidad clara de gol la tuvo el Ceará en el minuto 12 cuando Lima finalizó dentro del área un levantamiento de Bruno Pacheco pero encontró al portero Rubén Cordano muy bien parado.

El Bolívar respondió pocos minutos después con una falta cobrada por Erwin Saavedra que le permitió al atacante español Álvaro Rey invadir el área del conjunto brasileño antes de ser neutralizado.

Los locales ganaron confianza en el Arena Castelao y comenzaron a presionar cada vez más al Bolívar, con jugadas iniciadas por el colombiano Stiven Mendoza y finalizadas por Vina o por Lima.

Cordano se convirtió en el héroe del Bolívar al atajar primero un disparo de Vina y después un cabezazo de Messias y un remate de Lima.

Mientras el conjunto boliviano optó por defenderse y arriesgarse en contragolpes, el brasileño mantuvo su presión pero careció de puntería.

La presión del Ceará sólo tuvo fruto en el minuto 44 cuando Lima abrió el marcador con un potente disparo desde la izquierda tras recibir de Vina y luego de una jugada de Mendoza.

El Bolívar regresó más concentrado para el segundo tiempo y comenzó a acercarse más, y con peligro, a la portería defendida por Richard.

Saavedra tuvo la mejor oportunidad para los visitantes en el minuto 57, cuando recibió dentro del área, se libró de la marcación y pateó con fuerza al arco, pero Richard consiguió salvar al Ceará.

En el minuto 70 el técnico del Bolívar, el español Natxo González, intentó darle más poder ofensivo a su equipo con la entrada del centrocampista español Alex Granell y del atacante islandés Armando Sadikú.

Ferreira, por su parte, decidió apostar en la ventaja parcial y reforzó su defensa, para lo que tuvo que sacrificar tanto a Mendoza, que sintió una lesión y fue sustituido por el también colombiano Yony González, como al delantero Felipe Vizeu, que participó poco del partido, y a Lima, el autor del único gol.

El Ceará aumentó el marcador en el minuto 84 con un penalti anotado por Vina luego de él mismo sufriera falta dentro del área e inmediatamente Ferreira hizo dos nuevos cambios para reforzar su marcación y poder terminar el partido sin sustos.