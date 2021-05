1-0. Argentinos Jrs asegura el liderato del grupo F de la Libertadores y Nacional complica su avance

Emanuel Herrera (d), delantero de Argentinos Juniors, fue registrado este jueves al celebrar un gol que le anotó al Nacional de Colombia, durante un partido del Grupo F de la Copa Libertadores, en el estadio Diego Armando Maradona, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Buenos Aires, 21 may (EFE).- Argentinos Juniors aseguró este miércoles el privilegio de terminar como del Grupo F de la Copa Libertadores al ganar por 1-0 en la quinta y penúltima jornada a Atlético Nacional, que quedó fuera de la zona de clasificación a falta de una fecha.

El Bicho lidera con 12 puntos, seguido por la Universidad Católica con seis unidades (-2 de diferencia de gol) y Atlético Nacional con cinco (-1).

Cuarto, todavía con posibilidades de clasificarse, está el Nacional uruguayo, con cinco unidades (-3).

El conjunto argentino, claro dominador del encuentro, recién consiguió abrir el marcador a los 90 minutos gracias al gol Emanuel Herrera, que había ingresado en el segundo tiempo.

La primera ocasión clara de gol fue a los seis minutos, cuando el delantero uruguayo de Argentinos Juniors Marcelo Cabrera cabeceó desviado un centro de la derecha de Jonathan Sandoval.

Poco después, un remate de media distancia de Gabriel Florentín se fue rozando el poste.

El portero de Atlético Nacional, Aldair Quintana, tuvo muy buenas intervenciones que mantuvieron con vida a los visitantes

El Bicho de La Paternal fue el claro dominador del encuentro e hizo más méritos que su rival para quedarse con la victoria.

Argentinos Juniors tuvo el doble de posesión que los visitantes, pero falló casi siempre en la definición.

Los colombianos no pudieron contraatacar y las pocas veces que pisaron el campo contrario no lograron inquietar al portero local.

A dos minutos del final, un tiro libre del centrocampista colombiano Neyder Moreno, que había ingresado en el segundo tiempo, pasó por encima de la barrera, pegó en el poste y se fue por la línea del fondo.

A los 90 minutos, Herrera punteó una pelota en el área y descolocó a Quintana, que no pudo impedir el gol.

Hasta ese entonces, Atlético Nacional quedaba segundo en zona de clasificación con seis puntos por mejor diferencia de gol que Universidad Católica.

En la sexta y última jornada, Argentinos Juniors visitará a Nacional y Atlético Nacional a Universidad Católica.