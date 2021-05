0-1. Internacional vence a Olimpia y le pone cuesta arriba el pase a octavos

Yuri Alberto, delantero del Internacional, celebra durante un partido por el Grupo B de la Copa Libertadores hoy, en el estadio Manuel Ferreira de Asunción (Paraguay). EFE/César Olmedo/Pool

Asunción, 20 may (EFE).- Internacional de Porto Alegre, con un gol en solitario de Yuri Alberto, se impuso este jueves al Olimpia de Paraguay en la cancha de los guaraníes, a quienes se les pone muy cuesta arriba el pase a octavos de la Libertadores, ahora peleado con mayor ventaja de puntos por los brasileños.

Internacional se sitúa tras el resultado con nueve enteros, los mismos que Deportivo Táchira, que este miércoles goleó por 7-2 al Always Ready boliviano, con seis, que son los que también tiene el Decano en el Grupo B.

Olimpia, que en la ida fue duramente castigado por los brasileños (6-1), deberá en la próxima y última jornada golear a Deportivo Táchira para soñar con octavos.

Los asuncenos fueron inferiores desde la primera parte, en la que amagaron con algún remate de Iván Torres y del delantero Jorge Recalde.

Sin embargo el conjunto del técnico Sergio Órteman comenzó a ser superado por un Internacional que dominó el balón y ofreció una mayor agresividad.

Entre los ejemplos un cabezazo de Tiago Galhardo, que con el capitán, Taison, fue el más destacado de los cariocas en esos 45.

En la segunda, los de Porto Alegre sacaron las garras y se acercaron más fuego cruzado a través de las internadas de Taison y Víctor Cuesta.

En el minuto 65 fue expulsado Saúl Salcedo por doble amarilla, por un mano muy cerca del área de Olimpia.

El tiro libre fue oficiado por Cuesta, un tiro potente que hizo lucirse al meta Alfredo Aguilar, la figura de los asuncenos.

Internacional siguió ahogando en ataque, en un vendaval que encerró a los paraguayos y que en momentos les tuvo contra las cuerdas.

En ese ultimo cuarto el atacante Isidro Pitta tuvo el gol en sus botas en un par de ocasiones.

No obstante se notó la inferioridad numérica y en el 82 Yuri Alberto enganchó un balón entreverado por Moisés que fue imparable para Aguilar.

Tres minutos después Olimpia tuvo el empate: un tiro libre de Néstor Camacho y una exhibición en altura de Marcelo Lomba.

Nervios al final y reparto de tarjetas por parte del colegiado argentino Néstor Pitana, que sacó la roja a Yuri Alberto.