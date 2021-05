Zubeldia, positivo por covid-19, se pierde el último partido de la temporada

El centrocampista de la Real Sociedad Igor Zubeldia (c) celebra tras marcar ante el Atlético de Madrid, durante un partido de Liga en Primera División en el estadio Wanda Metropolitano. EFE/Juanjo Martín

San Sebastián, 20 may (EFE).- El defensa de la Real Sociedad Igor Zubeldia ha dado positivo por COVID-19, por lo que se encuentra aislado y será baja en la última jornada de LaLiga el sábado ante Osasuna.

El club ha informado en un comunicado de la existencia de un positivo en las pruebas PCR practicadas este jueves a toda la plantilla y minutos después el propio jugador ha anunciado que el afectado es él.

"Os quería hacer saber que he dado positivo en el test de covid de hoy. Sintiéndolo mucho no podré estar ayudando al equipo en la última final que nos queda, pero estoy seguro de que conseguiremos el objetivo", ha publicado Zubeldia en su cuenta de Instagram.

El jugador está aislado en su domicilio y, según han indicado fuentes de club, se encuentra bien.

El resto de jugadores de la Real Sociedad se someterán mañana y pasado a pruebas de antígenos, tal y como prevé el protocolo de LaLiga para estos casos.

En las pruebas PCR de hoy, todos los componentes de la plantilla, excepto Zubeldia, han dado negativo.