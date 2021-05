Varios pueblos evacuados en Grecia por importante incendio forestal

Atenas, 20 Mayo 2021 (AFP) - Al menos 17 pueblos y caseríos y dos monasterios fueron evacuados en la noche del miércoles al jueves por un importante incendio forestal en la costa del golfo de Corinto, unos 90 km al oeste de Atenas, según los bomberos."El fuego causa estragos en un amplio frente" cerca del pueblo de Skinos, declaró a la AFP un portavoz de los bomberos. Varias viviendas resultaron dañadas pero no se registró en lo inmediato ninguna víctima.En plena noche, en medio del humo, los habitantes fueron trasladados a Alepochori, una localidad costera. "Fuimos alertados a las 04H00 de la mañana por la policía", explicó un hombre mayor a la cadena de televisión Skai TV. "No estábamos en peligro", aseguró, "pero registraron la casas de al lado en busca de personas que no pudieran moverse por sus propios medios".Fueron enviados refuerzos para contener el fuego, cuyo frente medía 10 km de ancho, según responsables locales."Se trata del primer incendio de importancia de 2021 (..) los pueblos fueron evacuados por precaución", declaró el portavoz de los bomberos Vassilis Vathrakogiannis al canal Skai TV."No tuvimos informaciones (sobre posibles vidas en peligro) y no tuvimos que ayudar a nadie", añadió.En total, eran 17 los pueblos y caseríos evacuados, a los que se sumaban dos monasterios, para un total de 300 personas, según el canal público ERT TV.Las llamas avanzaron toda la noche, cerca de una zona de hábitat salvaje protegida de los montes de Gerania, al norte del istmo de Corintia y la península del Peloponeso.El humo negro del fuego se podía ver desde la capital."Ahora, la situación está mucho mejor", declaró Stefanos Kolokuris, el jefe del servicio de incendios, en Skai TVEl alcalde de Lutraki, una localidad turística cercana, teme sin embargo que los vientos cambien de dirección y aticen las llamas. "El bosque es tan denso y nunca se quemó antes", declaró el alcalde, Yiorgos Gionis, en Alpha TV.Unos 180 bomberos, apoyados por 62 vehículos, 17 aviones y tres helicópteros, participan en las operaciones de extinción del incendio, tuitearon los bomberos griegos.Cada verano, Grecia se ve confrontada a una serie de fuegos forestales, atizados por la sequía, vientos violentos y temperaturas que a menudo superan los 30 ºC.jph/roc/cn/mar-es/mis