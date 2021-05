Un robot cuida a alumnos del estado mexicano de Querétaro en regreso a clases

Encargados del área de Tecnología de Benebot, realizan pruebas con un robot de inteligencia artificial, el pasado 18 de mayo de 2021, en la ciudad de Querétaro (México). EFE/Sergio Adrián Ángerles

Querétaro (México), 20 may (EFE). Algunos centros educativos del central estado mexicano de Querétaro plantean su regreso a clases con el apoyo de Benebot, un robot capaz de detectar la covid-19 y otras enfermedades y pensado para fines educativos.

Benebot, un robot de inteligencia artificial creado en China y con presencia en más de 40 países, tiene una apariencia simpática, con unos ojos de color azulado que inspecciona la vista del estudiante y una especie de "vientre" donde el alumno pone las manos para que le midan la temperatura.

En el lateral, el robot tiene una pantalla donde se dan a conocer distintas constantes del alumno analizado, al que se le da seguimiento día a día.

Con cámaras de grado médico, sensores de temperatura, y un software con inteligencia artificial capaz de evaluar en segundos si un niño tiene algún problema de salud, el nivel de detalle de este análisis es elevado y puede identificar desde covid hasta otras dolencias como la gripe o la varicela.

“Hace una toma del ojo, analiza el enrojecimiento, ve de dónde nace, hacia dónde crece. Y ahí se guarda la relación de cada anomalía. Igualmente lo hace en manos y lo hace en boca", explicó a Efe Antonio Robles, encargado del área de Tecnología de Benebot.

México suma al momento casi 2,39 millones de contagios de coronavirus confirmados y cerca de 221.000 muertos, siendo el cuarto país del mundo por número de fallecidos.

No obstante, la pandemia está registrando bajos niveles de contagios y decesos por lo que muchos estados del país ya se están preparando para abrir las aulas una vez se culmine con la vacunación de los maestros, que empezó hace unas semanas.

APOYO DE LAS FAMILIAS

Eneri Gutiérrez es madre de una estudiante en el colegio Salesiano y ya ha visto operar a este robot.

"Se me hace muy interesante mas que nada porque nos ayuda a nosotros como papás el saber que nuestro hijo venga sano y que no se encuentre en alerta con otros compañeros", dijo la mujer.

Profesores del colegio también han tenido acceso a este robot y en una simulación de cómo sería el regreso a clases, la maestra Gabriela Montufal compartió a Efe que su funcionamiento es "sencillo".

"Es importante destacar que es para seguridad de todos los demás compañeritos, porque al compartir un aula, siempre están en el riesgo de contagio", indicó la maestra.

Los alumnos también se dijeron cómodos con este dispositivo en las primeras pruebas. Mariana cursa el tercer año de primaria y fue de las primeras en probar esta tecnología en un simulacro: "Me gustó y me siento, la verdad, segura, porque mis compañeritos y yo podremos estar bien”, dijo la niña.

Por el momento hay 15 escuelas en México que han adquirido este robot. En el estado de Querétaro y también en Puebla, Oaxaca o la Ciudad de México.

México no tiene clases presenciales para sus 30 millones de estudiantes nivel básico a medio superior desde el 23 de marzo pasado por la pandemia de covid-19.