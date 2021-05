Stricker, capitán de EE.UU. de la Ryder Cup, quiere tener a Tiger Woods de asistente

En la imagen, los golfistas estadounidenses Tiger Woods (d) y Steve Stricker (i). EFE/Tannen Maury/Archivo

Kiawh Island (EEUU), 19 may (EFE).- El capitán del equipo de Estados Unidos de la Ryder Cup, Steve Stricker, confirmó este miércoles que se había puesto en comunicación con Tiger Woods para pedirle que sea su asistente en el enfrentamiento que van a tener contra Europa este otoño.

Sin embargo, no aseguró si al final Woods, que se recupera de un grave accidente automovilístico que sufrió el pasado febrero, estará en el evento.

Stricker, que va a presenciar el Campeonato de la PGA en el Ocean Course, de Kiawh Island, reiteró que la participación de Woods sería "bienvenida" de la manera que el legendario jugador quisiera incluirse en el equipo de Estados Unidos.

"He hablado con él; no sé si todavía estamos a nivel de comprometernos con que él esté allí", comentó Stricker. "Aún tiene muchas cosas que hacer, y su espíritu es excelente".

Pero Stricker reconoció que en la última conversación por Zoom que mantuvo con Woods, la pasada semana, le comentó los avances que había tenido en su recuperación, pero que todavía le quedaban "caminos que recorrer".

Sin embargo, Stricker fue categórico al señalar que su gran deseo es poder contar con Woods y que pueda estar a su lado.

"Pero me encantaría tenerlo allí. ¿Quién no lo haría, verdad? Los muchachos realmente lo respetan, e hizo un gran trabajo como capitán de la Copa Presidentes, en 2019, y fue un asistente mío en el2017".

Stricker explicó que durante la competición de la Copa de los Presidentes la aportación de Woods había sido excepcional ya que siempre estaba dispuesto ha hacer cualquier cosa para ayudar al equipo y su compromiso con el proceso había sido completo.

"Todavía nos quedan meses y eso fue lo que le trasmite a Woods en mis conversaciones, pero es realmente bueno como asistente y me encantaría tenerlo allí si es posible", subrayó Stricker. "No tengo ninguna duda que si puede hacerlo estará allí con nosotros".

Woods estuvo involucrado en un grave accidente automovilístico el pasado 23 de febrero en el sur de California en el que sufrió múltiples fracturas en la pierna derecha, así como lesiones en el pie y el tobillo.

La información sobre el progreso de su recuperación ha sido limitada y ha consistido principalmente en relatos anecdóticos de jugadores amigos como el norirlandés Rory McIlroy, y los estadounidenses Justin Thomas y Rickie Fowler que lo han visitado en su residencia del sur de la Florida, donde ellos también viven.

Woods publicó una foto de sí mismo el 23 de abril en muletas y con la pierna derecha enyesada.

Stricker ya nombró a Davis Love III, Zach Johnson y Jim Furyk como asistentes para los partidos de la Ryder Cup que se llevarán a cabo en Whistling Straits, de Wisconsin, del 24 al 26 de septiembre. Es probable que nombre a dos más.

Debido a la pandemia y al aplazamiento de los partidos a partir de 2020, la PGA de America cambió el criterio del equipo y le está dando a Stricker seis selecciones de capitán además de seis jugadores que se clasificarán automáticamente para el equipo en agosto.