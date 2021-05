Se debe aclarar confusión sobre uso de tapabocas: Fauci

(Bloomberg) -- La medida de los líderes de salud de Estados Unidos de flexibilizar las normas nacionales sobre el uso de tapabocas para las personas que hayan recibido su esquema de vacunas completo ha causado una “confusión comprensible” que debe aclararse, dijo Anthony Fauci, el principal asesor médico en enfermedades infecciosas del Gobierno de Biden.

Los estadounidenses vacunados pueden dejar de usar tapabocas en la mayoría de los lugares, incluso en interiores y en grupos grandes, dijeron el 13 de mayo los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). El problema está en los detalles: incluso a las personas completamente vacunadas se les recomienda usar tapabocas en el transporte público, en centros de salud y correccionales, y cuando sea requerido por empresas y Gobiernos estatales y locales. Las personas que no estén vacunadas deben seguir usando tapabocas en lugares públicos, igual que antes.

“El problema es”, dijo Fauci, director de Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, que “la gente lo interpretó como una señal de que ya no se necesitan tapabocas, lo que no es el caso en lo absoluto”.

A medida que las empresas y sus clientes debaten si prestar atención a las nuevas pautas y cómo hacerlo, la confusión radica en saber quién está vacunado y quién no, dijo Fauci en una entrevista en la cumbre virtual “The Bloomberg Businessweek”. Eso ha dificultado determinar cómo responder, dijo en Bloomberg Television.

“Eso es algo que, obviamente, debe aclararse”, aseveró.

Aunque el Gobierno federal no exige pruebas de vacunación, es probable que universidades independientes, cruceros y aerolíneas establezcan el requisito, dijo.

El Gobierno fue reacio durante mucho tiempo a eliminar el mandato de uso de tapabocas, agregó Fauci, mientras esperaba datos sobre la tasa de transmisión entre las personas con casos asintomáticos. Ahora, las entidades competentes han evaluado la evidencia que muestra que la transmisión de portadores asintomáticos del virus a aquellos que han sido vacunados es extremadamente improbable.

El Gobierno continuará monitoreando a los participantes en los ensayos clínicos de varios fabricantes de vacunas para ver cuánto tiempo continúan mostrando anticuerpos contra el virus, dijo.

