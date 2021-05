Scott Dixon, mejor registro en el segundo día de entrenamientos de las 500 Millas de Indianápolis

En la imagen un registro del piloto neozelandés Scott Dixon. EFE/Tannen Maury/Archivo

Indianápolis (EE.UU.), 19 may (EFE).- El piloto neozelandés Scott Dixon volvió a confirmar su gran adaptación a todo tipo de pista y ambiente después de liderar este miércoles la segunda sesión de entrenamientos de la 105 edición de las 500 Millas de Indianápolis.

El seis veces campeón de la NTT INDYCAR SERIES, Dixon, se encargó de hacer la vuelta más rápida de la jornada con un registro de 226.829 mph (365 kilómetros) al volante del monoplaza No. 9 PNC Bank Grow Up Great Honda.

Sin importar que las temperaturas de la pista y del aire aumentaron en comparación con el Día Inaugural, el martes. El ganador de la Indy 500 2008, Dixon, lideró a tres pilotos de Chip Ganassi Racing entre los cinco primeros, incluido el sueco Marcus Ericsson, que fue cuarto y el brasileño Tony Kanaan, quinto.

"Me sentí un poco más cómodo ayer", dijo Dixon, quien fue el octavo más rápido el martes con 224.988 mph (362 kilómetros). "Obviamente, las condiciones de la pista son diferentes. La dirección del viento, especialmente (Giros) 2 a 4, cambia bastante. La temperatura de la pista también subió".

Dixon anticipó que la gran carrera programada para el próximo 30 de mayo va a ser muy consistente, competida y muy igualada.

Los pilotos de Ed Carpenter Racing (ECR) ocuparon el segundo puesto, con Conor Daly, y el dueño, Ed Carpenter, el tercero.

ECR tiene todo el protagonismo en lo que va de mayo después que el piloto holandés Rinus VeeKay ganó el Gran Premio de GMR para el equipo el sábado pasado.

Los pilotos de Chip Ganassi Racing, Marcus Ericsson y Tony Kanaan, completaron los cinco primeros. Ericsson fue cuarto con su No. 8 Huski Chocolate Chip Ganassi Racing Honda.

El ganador de la Indy 500 2013, Kanaan, terminó quinto con el No. 48 The American Legion Honda.

El francés Sebastien Bourdais, del equipo A.J.Foyt Enterprises acabó sexto, seguido por el mexicano Pato O'Ward, de Arrow McLaren SP, y el español Alex Palou, de Chip Ganassi Racing, fue octavo.

En los combinados O'Ward ocupa el undécimo puesto y Palou, el duodécimo.

Las tablas de velocidad mostraron la naturaleza impredecible y competitiva del campo profundo de este año, que cuenta con nueve ganadores de las 500 Millas de Indianápolis.

El australiano Will Power, ganador de la Indy 500 2018, quien lideró los entrenamientos del martes, el miércoles acabó decimoquinto con en N.12 Verizon 5G, del Team Penske Chevrolet.

Todas las velocidades máximas del miércoles se dieron con el beneficio de remolques aerodinámicos en tráfico pesado, ya que 34 conductores se combinaron para dar 3.326 vueltas durante la sesión de seis horas.

El ganador de la Indy 2016, el estadounidense Alexander Rossi, fue el piloto más rápido corriendo solo, dando una vuelta superior sin remolque de 221.114 mph (355,848 kilómetros) con el No. 27 NAPA AUTO PARTS / AutoNation Honda, del equipo Andretti Autosport.

Los entrenamientos se reanudan mañana, jueves, al mediodía, último día antes de que se eleven los niveles de impulso en los turbocompresores del motor para el tradicional "Viernes Rápido" y la clasificación, el sábado y domingo, con las velocidades de aumento de potencia adicionales.