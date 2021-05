Reino Unido recupera la gestión parcial de la red ferroviaria que privatizó

EFE/EPA/ANDY RAIN/Archivo

Londres, 20 may (EFE).- El Gobierno del Reino Unido anunció este jueves que un nuevo organismo estatal centralizará la gestión de la red ferroviaria británica a fin de mejorar su funcionamiento tras su privatización a finales del siglo XX, si bien se seguirán ofreciendo contratos al sector privado para operar los trenes.

El ministro de Transporte, Grant Shapps, dijo que la entidad, llamada Great British Railways (GBR) y que se constituirá en 2023, se ocupará de gestionar la infraestructura (de propiedad estatal), integrará las líneas, recaudará las tarifas, planificará los servicios y fijará la mayoría de precios.

A diferencia del sistema actual fragmentado, en que cada empresa privada que opera una franquicia actúa por su cuenta, con la reforma los billetes se comprarán a través de una sola web de GBR y habrá un único mecanismo de compensación, así como precios más estables, asegura el Gobierno.

Lejos de admitir que se trate de una renacionalización de parte del servicio ferroviario que privatizaron los propios conservadores en los años 90, el ministerio de Transporte afirma que el papel del sector privado "seguirá siendo sustancial" e "incluso mayor" que antes.

GBR "contratará socios del sector privado para operar la mayoría de los trenes de acuerdo con los horarios y tarifas que especifique", señala en un comunicado.

Los nuevos "contratos de servicios de pasajeros" contemplarán "fuertes incentivos para que los operadores ofrezcan servicios de alta calidad y aumenten el número de pasajeros" y, en función de la demanda, "los operadores de algunas rutas, particularmente de larga distancia, podrán tener más libertad comercial", añade.

Aunque GBR no se creará hasta dentro de dos años, desde el 21 de junio los pasajeros podrán adquirir un novedoso billete flexible de temporada que les permita un retorno gradual al lugar de trabajo tras la pandemia de la covid.

El primer ministro, Boris Johnson, ha dicho que la reforma presentada hoy, la mayor en 25 años, "acaba con años de confusión, fragmentación y una complicación excesiva" que han perjudicado a los pasajeros, quienes con frecuencia afrontaban cancelaciones de trenes y rutas, retrasos y precios cambiantes.

Sin embargo, la oposición laborista y los sindicatos británicos han considerado la iniciativa "insuficiente".

El secretario general de TSSA, que representa al personal de transporte, Manuel Cortes, ha lamentado que el Gobierno "no haya sido más valiente" en la recuperación de competencias después de reconocer el fracaso de su "experimento Frankenstein con la privatización".

Mick Whelan, líder del sindicato de conductores de tren Aslef, lamentó que se siga "contando con operadores del sector privado" y alertó de que, "bajo los nuevos planes, las empresas aún se embolsan beneficios, pero todo el riesgo lo asume el Estado".