Rauw Alejandro lanza "Todo de ti", tema inspirado en el funk estadounidense

Fotografía cedida por De Castro Media donde aparece el artista urbano puertorriqueño Rauw Alejandro quien lanzó este jueves su nuevo tema y video musical, "Todo de ti", cuya melodía está inspirada en el funk del legendario James Brown, Bruno Mars y la nostalgia de la década de 1980. EFE/ De Castro Media/

San Juan, 20 may (EFE).- El artista urbano puertorriqueño Rauw Alejandro lanzó este jueves su nuevo tema y video musical, "Todo de ti", cuya melodía está inspirada en el funk del legendario James Brown, Bruno Mars y la nostalgia de la década de 1980.

"Siempre me ha gustado lo diferente, no tengo miedo a experimentar con mis sonidos en mi música", afirmó Raúl Alejandro Ocasio Ruiz, nombre de pila del intérprete puertorriqueño en un comunicado de prensa.

Según explicó el artista, su primer disco, "Afrodisíaco" -que ha logrado casi 4.000 millones de reproducciones en las plataformas digitales-, se concentró en sus raíces musicales, pero el propósito de su carrera es separarse de los demás artistas urbanos y sus ritmos lujuriosos.

"No me gusta encasillarme ni quedarme en un solo género. Estaba en Puerto Rico y pensé en experimentar con algo más creativo, un sencillo que fuera perfecto para el verano que se acerca", indicó el artista de 28 años.

El tema, que el artista espera se convierta "en el himno del verano 2021", fue producido por Mr. NaisGai.

El sencillo, igualmente, cuenta con un video musical dirigido por Marlon Peña, en el que participa el legendario basquetbolista estadounidense Shaquille O'Neal y en el que Rauw Alejandro demuestra sus dotes de bailarín.

Desde el inicio de su carrera en 2017, Rauw Alejandro se convirtió rápidamente en figura indispensable de la música latina contemporánea, grabando exitosas colaboraciones con Luis Fonsi, J Balvin, Camilo, Farruko, Zion y Lennox, Selena Gómez, Anuel AA, Sech y Wisin y Yandel, entre otros.