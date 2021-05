Puerto Rico elimina el toque de queda y permitirá espectáculos de forma limitada

Otra de las medidas de la nueva orden ejecutiva es que se elimina la restricción del 30 % de ocupación en agencias gubernamentales de Puerto Rico que atienden público. EFE/Jorge Muñiz/Archivo

San Juan, 20 may (EFE).- Puerto Rico dejará desde el próximo lunes de tener toque de queda nocturno, permitirá la vuelta de los espectáculos limitados a un 30 % de capacidad y aumentará el aforo hasta la mitad de restaurantes y comercios.

El gobernador de la isla, Pedro Pierluisi, señaló este jueves en conferencia de prensa que la nueva orden ejecutiva, que estará vigente por dos semanas y regirá del lunes 24 de mayo al domingo 6 de junio, responde a un consenso sobre que hay que continuar la apertura gradual de la economía.

El primer toque de queda fue decretado por la exgobernadora Wanda Vázquez el 15 de marzo de 2020 entre las 9.00 de la noche y las 5.00 de la mañana, aunque en todo este periodo ha sufrido cambios de horario.

El jefe del Ejecutivo fue claro al matizar que tendrá una vigencia solamente de 14 días por si se producen situaciones que obliguen a endurecer de nuevo las restricciones y que se reserva el derecho de volver a medidas más severas si los contagios aumentan.

RECORTE GRADUAL

"El recorte de las medidas es gradual", afirmó, al ser preguntado sobre si no suponía un avance excesivo, además de recordar que Puerto Rico es la única jurisdicción de Estados Unidos que mantenía hasta ahora un toque de queda nocturno.

Pierluisi enfatizó que con las nuevas medidas han sido "conservadores" y matizó que "hay que abrir poco a poco".

"Estamos 'ready pa'l Choli' -nombre popular del principal centro de espectáculos de la isla-", señaló el gobernador en el anuncio del regreso de las actuaciones en los coliseos, con un aforo máximo de 30 %.

Para asistir a lo espectáculos, las personas deberán demostrar que han sido completamente vacunados o presentar una prueba de PCR negativa o de antígenos.

El salsero Gilberto Santa Rosa será el primer artista en actuar en la isla, probablemente en junio, aunque no se dieron detalles.

MASCARILLA EN ESPECTÁCULOS

En los espectáculos se deberá usar mascarilla, desinfectante y mantener 6 pies (unos 2 metros) de distanciamiento social.

Los restaurantes podrán operar desde las 5.00 de la mañana hasta la medianoche.

Otra de las medidas de la nueva orden ejecutiva es que se elimina la restricción del 30 % de ocupación en agencias gubernamentales que atienden público.

Además, se requiere ya el trabajo presencial en las agencias del Gobierno.

Una de las medidas destacadas es que se elimina mascarillas para personas vacunadas en playas, parques o entre quienes hagan ejercicio en zonas abiertas.

LA PROMOCIÓN DEL TURISMO ESTÁ PERMITIDA

La Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) ya no tendrá la limitación de hacer promoción solo destinada al turismo interno.

Para vuelos de destinos internacionales, a diferencia de los internos con EE.UU., se sigue requiriendo una prueba PCR para entrar a la isla.

Pierluisi destacó que los viajeros con origen en destinos de EE.UU. con prueba de vacunación completa no tendrán que presentar prueba negativa de la covid-19.

El secretario de Salud, Carlos Mellado, justificó esta nueva orden ejecutiva tras recordar que la tasa de positividad se redujo y ya es del 3,5 %, frente al 13 % de semanas atrás.

Mellado destacó además que en Puerto Rico ya un 39 % de la población está vacunada completamente, mientras que un 49 % ha recibido una dosis.