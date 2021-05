Pote, Adán, Porro o Mario González, nombres propios de la Liga Portugal

EFE/EPA/MANUEL DE ALMEIDA

Lisboa, 20 may (EFE).- La Liga Portugal, que ayer concluyó con el Sporting de vencedor, deja una serie de nombres propios que se han catapultado a través del campeonato luso, entre ellos el del "pichichi" Pote, los españoles Adán y Porro o el burgalés del Tondela Mario González.

La última jornada de ayer miércoles evidenció una dura lucha por ganar el título de máximo goleador de la Liga Portugal.

El ariete Haris Seferovic, que será la referencia de ataque de Suiza en la Eurocopa, hizo un doblete al Vitória de Guimaraes, se colocó con 22 tantos y metió toda la presión al medio ofensivo del Sporting Pedro Gonçalves "Pote", que debía hacer un "hat-trick" al Marítimo si quería llevarse el trofeo.

Y así lo hizo. Demostró que es uno de esos medios que tendrá mucho mercado a lo largo de todo el verano. Con 22 años, lejos quedan las dos temporadas que pasó en los juveniles del Valencia entre 2015 y 2017.

ADÁN Y PORRO, EXPERIENCIA Y GARRA EN EL SPORTING

La temporada 2020-2021 ha sido el reencuentro del pacense de Don Benito Pedro Porro con su mejor fútbol, tras pasar sin pena ni gloria por el Real Valladolid en la pasada campaña.

Porro, internacional sub-21 perteneciente al Manchester City, llegó a Lisboa para sumar minutos y se volvió imprescindible para el sistema de carrileros de Ruben Amorim.

Demostró garra en defensa y gran capacidad de desborde por la banda que dio mucha profundidad al juego de "los leones".

Su buen estado de forma y su experiencia en "La Rojita" motivaron la llamada de Luis Enrique, que lo hizo debutar con la absoluta.

Hace dos jornada se lesionó, justo en el partido que el Sporting logró la victoria matemática del campeonato, y, por precaución, no ha vuelto a jugar.

Ahora espera con ansia la lista de la absoluta que se hará pública el 24 de mayo.

Al portero Adán también le ha sentado bien Lisboa, después de su paso por el Atlético de Madrid. Lejos de un retiro dorado, el cancerbero madrileño se ha colocado como el portero con mejor media de goles encajados de las principales ligas europeas.

Ha sufrido 19 goles en los 32 partidos que ha disputado, con una media de 0,59 goles por encuentro. Es el mejor portero de las ligas "top ten" europeas.

TAREMI Y TONI MARTÍNEZ, HOMBRES GOL DEL OPORTO

Si el año pasado fue el máximo goleador de Portugal con 19 dianas al servicio del Rio Ave, el iraní Taremi ha firmado esta campaña 15 goles con el Oporto, a pesar de que en el primer tercio del campeonato no tenía el estatuto de titular.

Sin embargo, se convirtió en un referente arriba, tanto en Liga como en la Champions, donde deslumbró al mundo con un espectacular gol de chilena al Chelsea en los cuartos de final.

Por su parte, el murciano Toni Martínez, que llegó esta temporada al Oporto procedente del Famalicão, se ha convertido en uno de los jugadores más eficaces de cara al gol de Portugal, a pesar de que ha disfrutado de pocos minutos.

Siete tantos en Liga con una media de un gol cada 95 minutos, que lo dejan muy bien situado para la próxima temporada en el club de "los dragones".

DARWIN Y SEFEROVIC, REFERENCIAS DEL BENFICA

El joven uruguayo Darwin Núñez no ha demostrado todo el potencial futbolístico que la pasada campaña dejó entrever con el Almería y en el Benfica no ha acabado de cuajar.

Los encarnados, terceros en el campeonato, no han tenido su mejor año y apenas se salva el suizo de 29 años Seferovic, que en la segunda vuelta ha demostrado que es un hombre gol.

El helvético, que pasó por las filas de la Real Sociedad, podría relanzar su imagen si continúa su racha goleadora en la Eurocopa.

MARIO GONZÁLEZ Y EL MILAGRO ESPAÑOL DEL TONDELA

El conjunto del Tondela, presidido por el exfutbolista español David Belenguer, encontró esta temporada su mejor socio en las botas del jugador español Mario González, un burgalés que llegó cedido por el Villarreal.

El delantero ha sido el tercer máximo anotador con 15 goles y de nuevo regresará al Villarreal para ponerse al servicio de Unai Emery, que ha estado muy pendiente de su evolución.

El Tondela firma un año bueno, ya que, a pesar de ser el club con menos presupuesto de Portugal, logró la permanencia hace tres jornadas.

El técnico Pako Ayestarán y los españoles Jaume Grau y Olabe también han sido partícipes del éxito.

JULIO VELÁZQUEZ, SALVADOR

El entrenador salmantino Julio Velázquez también ha sido otro de los protagonistas de la Liga Portugal.

Llegó en la recta final del campeonato y asumió el reto de coger las riendas de un Marítimo que era colista.

Sin embargo, logró que las victorias llegaran para un equipo insular que ha salvado la categoría, mientras que Farense y Nacional de Funchal serán los que desciendan.

De la Liga Portugal sólo falta saber qué ocurrirá con el playoff de promoción que disputará el antepenúltimo, el Rio Ave, contra el que ocupe la tercera plaza de la segunda división, aún por definir.

El que gane jugará en la máxima competición lusa la próxima campaña.

Carlos García